ИП прекратил деятельность 7 лет назад и не сдал декларацию. А теперь вновь в статусе и не может счет открыть

ИП прекратил деятельность 7 лет назад и не сдал декларацию. Сейчас вновь получил статус, не может открыть счет. Куда сдать декларацию о «прошлой жизни», в новую инспекцию или в старую?
Спросили в «Красном уголке бухгалтера».
«Ситуация: ИП не сдал декларацию при закрытии 7 лет назад. Сейчас он снова ИП, но уже в другом городе.
В какой город ему нужно сдать декларацию за прошлый период? (Сдать нужно — невозможно открыть счет, блокировка). По логике — в старую. Но его там уже нет. Ведь не примут же.
Или я не права, и сдавать нужно в новую? Но блокировала то старая ИФНС...».
В комментариях посоветовали:
«Сдать в новую и написать два заявления о снятии блокировки: в старую и новую».
Кто-то спросил, будет ли штраф за несдачу:
«А штраф будет за несдачу декларации?».
По этому поводу шутят:
«Семь раз. По количеству лет :-)».
Автор шутку сначала не поняла:
«Откуда? ИП закрыл в 2013, только за этот год и должен был сдать декларацию при закрытии. 1 тыс. за нулевку всего».
На это пишут, что это шутка. Главное, что заплатил тогда все при закрытии:
«Да шутка конечно :-). Главное, чтобы он тогда заплатил все».
А кто-то советует писать в текущую инспекцию, в которой этот ИП на учете:
«В текущую инспекцию, вместе с заявлением о снятии блокировки».
Автор спрашивает:
«Это вы по логике или из личного опыта?».
Пишут, что из личного:
«Из личного. Дело не быстрое, текущая ИФНС не всегда знает, за какую декларацию блокнули. А логика в том, что решение о блокировке принимается инспекцией по месту учёта».
В любом случае, писать нужно. Иначе так и не разблокируют, по-видимому.
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