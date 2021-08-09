ИП прекратил деятельность 7 лет назад и не сдал декларацию. А теперь вновь в статусе и не может счет открыть

ИП прекратил деятельность 7 лет назад и не сдал декларацию. Сейчас вновь получил статус, не может открыть счет. Куда сдать декларацию о «прошлой жизни», в новую инспекцию или в старую?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Ситуация: ИП не сдал декларацию при закрытии 7 лет назад. Сейчас он снова ИП, но уже в другом городе.

В какой город ему нужно сдать декларацию за прошлый период? (Сдать нужно — невозможно открыть счет, блокировка). По логике — в старую. Но его там уже нет. Ведь не примут же.

Или я не права, и сдавать нужно в новую? Но блокировала то старая ИФНС...».

В комментариях посоветовали:

«Сдать в новую и написать два заявления о снятии блокировки: в старую и новую».

Кто-то спросил, будет ли штраф за несдачу:

«А штраф будет за несдачу декларации?».

По этому поводу шутят:

«Семь раз. По количеству лет :-)».

Автор шутку сначала не поняла:

«Откуда? ИП закрыл в 2013, только за этот год и должен был сдать декларацию при закрытии. 1 тыс. за нулевку всего».

На это пишут, что это шутка. Главное, что заплатил тогда все при закрытии:

«Да шутка конечно :-). Главное, чтобы он тогда заплатил все».

А кто-то советует писать в текущую инспекцию, в которой этот ИП на учете:

«В текущую инспекцию, вместе с заявлением о снятии блокировки».

Автор спрашивает:

«Это вы по логике или из личного опыта?».

Пишут, что из личного:

«Из личного. Дело не быстрое, текущая ИФНС не всегда знает, за какую декларацию блокнули. А логика в том, что решение о блокировке принимается инспекцией по месту учёта».

В любом случае, писать нужно. Иначе так и не разблокируют, по-видимому.