🚙Хотят увеличить стоимость автомобилей для повышенного транспортного налога

Цены на автомобили сильно выросли. Роскошное авто уже не купить за 3 миллиона. А именно на авто такой ценовой категории и выше начисляется повышенный транспортный налог.
В Думу внесен законопроект, который предусматривает повышение планки по стоимости авто для увеличенного транспортного налога.
Повышающий коэффициент
Как сейчас
Как предусмотрено в проекте
1,1
для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей, с
для автомобилей средней стоимостью от 4 до 7 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 3 лет
2
при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн рублей и не более 5 лет с года выпуска;
при средней стоимости автомобилей от 7 до 15 млн рублей и не более 5 лет с года выпуска;
3
при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн рублей и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн рублей не старше 20 лет.
при средней стоимости автомобилей от 15 до 22 млн рублей и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 22 млн рублей не старше 20 лет.
Авторы проекта — депутаты от ЛДПР.