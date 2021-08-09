Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

🚙Хотят увеличить стоимость автомобилей для повышенного транспортного налога

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Транспортный налог
Версия для печати

Цены на автомобили сильно выросли. Роскошное авто уже не купить за 3 миллиона. А именно на авто такой ценовой категории и выше начисляется повышенный транспортный налог.

В Думу внесен законопроект, который предусматривает повышение планки по стоимости авто для увеличенного транспортного налога.

Повышающий коэффициент

Как сейчас

Как предусмотрено в проекте

1,1

для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей, с
года выпуска которых прошло не более 3 лет

для автомобилей средней стоимостью от 4 до 7 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 3 лет

2

при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн рублей и не более 5 лет с года выпуска;

при средней стоимости автомобилей от 7 до 15 млн рублей и не более 5 лет с года выпуска;

3

при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн рублей и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн рублей не старше 20 лет.

при средней стоимости автомобилей от 15 до 22 млн рублей и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 22 млн рублей не старше 20 лет.

Авторы проекта — депутаты от ЛДПР.

Подборка полезных мероприятий

Разместить