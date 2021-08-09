🚙Хотят увеличить стоимость автомобилей для повышенного транспортного налога

Цены на автомобили сильно выросли. Роскошное авто уже не купить за 3 миллиона. А именно на авто такой ценовой категории и выше начисляется повышенный транспортный налог.

В Думу внесен законопроект, который предусматривает повышение планки по стоимости авто для увеличенного транспортного налога.

Повышающий коэффициент Как сейчас Как предусмотрено в проекте 1,1 для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей, с

года выпуска которых прошло не более 3 лет для автомобилей средней стоимостью от 4 до 7 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 3 лет 2 при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн рублей и не более 5 лет с года выпуска; при средней стоимости автомобилей от 7 до 15 млн рублей и не более 5 лет с года выпуска; 3 при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн рублей и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн рублей не старше 20 лет. при средней стоимости автомобилей от 15 до 22 млн рублей и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 22 млн рублей не старше 20 лет.

Авторы проекта — депутаты от ЛДПР.