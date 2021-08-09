Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Минфин разъяснил, чем можно подтвердить расходы на парковку

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налог на прибыль
Версия для печати

Бухгалтеры могут подтвердить расходы на парковку для налогообложения прибыли отчетом об операциях по парковочному счету. При условии, что в нем указаны время и дата окончания и начала движения транспортного средства.

Такое разъяснение дано в письме Минфина от 16.07.2021 № 03-03-06/1/56783.

Учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Допросы в налоговой: что нового». Он пройдет 2 сентября в 11:00 по Мск.

Все расходы компании при расчете налоговой базы по налогу на прибыль должны быть экономически обоснованы и документально подтверждены.

Документом, подтверждающим расходы, может быть отчет об операциях по парковочному счету. В нем обязательно должны быть прописаны дата и время приезда машины на автостоянку и уезда с нее.

 К отчету компанию надо приложить путевой лист, как подтверждающий первичный учетный документ.

Подборка полезных мероприятий

Разместить