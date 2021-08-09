Минфин разъяснил, чем можно подтвердить расходы на парковку

Бухгалтеры могут подтвердить расходы на парковку для налогообложения прибыли отчетом об операциях по парковочному счету. При условии, что в нем указаны время и дата окончания и начала движения транспортного средства.

Такое разъяснение дано в письме Минфина от 16.07.2021 № 03-03-06/1/56783.

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Все расходы компании при расчете налоговой базы по налогу на прибыль должны быть экономически обоснованы и документально подтверждены.

Документом, подтверждающим расходы, может быть отчет об операциях по парковочному счету. В нем обязательно должны быть прописаны дата и время приезда машины на автостоянку и уезда с нее.

К отчету компанию надо приложить путевой лист, как подтверждающий первичный учетный документ.