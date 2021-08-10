Компаниям начали поступать письма с предложением рассказать интересную информацию по выездной проверке

После допроса в налоговой на почту пришло письмо от одной компании, что она готова сообщить интересную информацию о проводимой ВНП. Бесплатно и за 15 минут. Интересненько.

Вот такую интересную информацию опубликовал у себя на странице в Facebook адвокат Вячеслав Василевский.

«Сопровождаю ВНП в одной из ИФНС Москвы. Мой коллега выходит вместе с генеральным из наложки после допроса и буквально на выходе гендиру на почту прилетает письмо вот такого содержания».

Как отмечает адвокат, у представившейся компании есть сайт и группа в Facebook.

Но самое интересное: о каких же подробностях хотят они рассказать гендиру? И откуда же такая информация?

«В наличии [на мой взгляд, конечно] сговор с налоговым органом, который через подконтрольных ему налоговых «специалистов» желает сами знаете чего. И речь не о пополнении многострадальных бюджетов, местного и федерального.

Лично знаю несколько примеров, когда такой симбиоз приводил к реальным срокам тюремного заключения. И не только для инспекторов, но и для таких вот деятелей, называющих себя юристами».

А учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар « Допросы в налоговой: что нового ». Он пройдет 2 сентября в 11:00 по Мск.

В комментариях кого-то искренне порадовало название отдела:

«Целый отдел развития :-)».

А кто-то отметил, что неправильно они себя назвали:

«Как вежливо. Правильнее назвать должность - начальник отдела закрытия бизнеса. И подпись ещё добавить: «С искренними соболезнованиями к вам и со светлой памятью к вашему бизнесу»».

Другие же отреагировали не на название отдела, а на, так называемый, вид деятельности:

«Они теперь по схеме похоронных агентов работают».

«Скорее по схеме «похоронных ангелов, весть приносящих». Похоронные агенты по факту смерти появляются из ниоткуда».

Друзья, а вам приходили когда-нибудь такие интересные письма или, возможно, поступали звонки? Делитесь опытом или интересными ситуациями в комментариях.