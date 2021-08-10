У работника частые больничные? Увольнять нельзя, только договариваться

29% работодателей сталкиваются с сотрудниками, которые сильно часто ходят на больничный. Но не каждый за это готов увольнять. Можно же и договориться.
А нам интересно узнать ваше мнение.
Такие результаты показало совместное исследование hh.ru и медицинского сервиса «Доктор рядом».
«29% указали, что в их коллективах есть такие сотрудники [которые часто ходят на больничные]. 24% считают, что злоупотребление больничными „скорее может“ быть поводом для увольнения», — отмечено в результатах исследования.
Цитата по «РИА Новости».
А каждый второй работодатель отметил, что увольнять за частые больничные все же нельзя. Ведь можно договориться.
68% HR-менеджеров отметили, что договариваются с сотрудниками периодически работать на больничном или же выходить только в форс-мажорных ситуациях.