У работника частые больничные? Увольнять нельзя, только договариваться

29% работодателей сталкиваются с сотрудниками, которые сильно часто ходят на больничный. Но не каждый за это готов увольнять. Можно же и договориться.

А нам интересно узнать ваше мнение.

Такие результаты показало совместное исследование hh.ru и медицинского сервиса «Доктор рядом».

«29% указали, что в их коллективах есть такие сотрудники [которые часто ходят на больничные]. 24% считают, что злоупотребление больничными „скорее может“ быть поводом для увольнения», — отмечено в результатах исследования.

Цитата по «РИА Новости».

А каждый второй работодатель отметил, что увольнять за частые больничные все же нельзя. Ведь можно договориться.