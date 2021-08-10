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Перешли на электронные трудовые. А что делать с бумажными?

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Рубрика Электронные трудовые книжки
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Электронная трудовая книжка — это, конечно, хорошо. И удобно. Но люди задают вопросы, что же делать с бумажной? Продолжать ее хранить? Бухгалтеры единогласно сказали — хранить.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Мне недавно задали интересный вопрос, даже два. Я пока молода и не в курсе, а время идет и сотрудники начинают интересоваться:

  • Если перешел на электронную трудовую книжку, что делать со старой?
  • И когда придет время оформлять пенсию, нужна ли бумажная трудовая книжка, с чем идти в ПФР?».

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В комментариях пишут:

«Только хранить и ждать когда ж наступит пенсия, тогда и будет известно, пока разьясняющих писем на этот счёт не видела.... Потому по старой схеме — хранить бумажку, а то вдруг без неё мы букашки! Не?».

Кто-то пишет, что все данные вроде есть в ЛК ПФР:

«Так все же данные есть в личном кабинете ПФР, тем более теперь вроде бы по новой реформе ни служба в Армии, ни очное обучение в ВУЗе, ни уход за детьми и инвалидами входить не будет».

Кто-то в этом несколько сомневается, и советует все проверить в личном кабинете:

«Проверить в ЛК, весь ли трудовой путь отражен. Вне зависимости от результата, хранить».

И еще один довод за проверку сведений и хранение бумажной ТК:

«Рекомендую всем проверить свои данные по стажу в ПФР. Недавно „предпенсионерка“ посещала ПФР и там „не обнаружили“ целых 2 пятилетки. А бумажную трудовую — хранить!».

А кто-то советует проверять не один раз:

«Я бы даже добавила не только проверить свой стаж, а проверить, сохранить справку о нем и периодически проверять, потому что в связи с каким-нибудь обновлением и т.п. ваши данные могут исчезнуть, тогда пригодится справка и бумажная трудовая».

И еще один совет, правда, не совсем законный:

«Хранить всё. И трудовую, и отдельно справки от работодателя. А если есть возможность, то рисовать себе ещё и ЗП, и годы. Через 10-20-30 лет они всё равно всё потеряют. А бумажечка с печатью — документ, хоть и липовый. в этом государстве только на бумаге всё фиксировать».

Мы ни к чему не призываем, если что.

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