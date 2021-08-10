ИП из Сбера прилетела рекомендация по оценке рисков блокировки по 115-ФЗ. За деньги, разумеется

У ИП счет в Сбербанке. Все налоги и взносы платит вовремя, деньги только на личную карту выводят. Прилетает рекомендательное письмо по 115-ФЗ — предлагают за 990-1500 руб. в месяц оценивать риски блокировки. Это что, маркетинговый ход?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Второй раз ИП на УСН 6%. Все взносы и налоги платим своевременно, деньги переводим только на личную карту ИП, максимум 100 тыс. в месяц. Прилетает от Сбербанка рекомендация по 115-ФЗ.

После первого раза позвонила в банк, мне внятно не смогли сказать, что у нас не так. Теперь опять.

Мне кажется, или это все-таки маркетинговый ход с предложением платить банку 990 — 1500 руб. в месяц за спокойную жизнь?»

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В комментариях пишут:

«У меня прилетело, что денег слишком много физикам переводим. Мало НДФЛ и страховых взносов. При этом 3 сотрудника, за них все платим. ИП выводим на карту другого банка. Может хотят, чтобы карту Сбера завел? Тоже думаю, что это маркетинговые игры».

На это ответили, что переводы на карту чужого банка — повод для контроля финмониторинга:

«Переводы на карту чужого банка попадают под „веерный транзит“ и на постоянный контроль ФМ. Сделайте карты внутри своего банка и будет вам счастье».

У кого-то проверка была по 115-ФЗ, тоже Сбер:

«У меня в июле по 115-ФЗ проверка была в ООО (Сбербанк). Сама фирма маленькая, беленькая, оптовая торговля, 3 сотрудника. Ну вот готовила для банка документы. Проверку прошли, но мне очень жаль сил, потраченных на эту бестолковщину. Банк пытался навязать ЗП-проект, мы отказались, ЗП переводим на личные карты сотрудников, причем открытые в Сбере».

А кто-то призывает не бояться и указывает на то, что это рекомендация:

«Написано, же что носит рекомендательный характер. Реклама сервисов Сбербанка, которые не защищают от блокировки по 115-ФЗ. Мне такое тоже прислали сегодня, по ИП без сотрудников, где деньги редко вообще снимают».

Еще советуют сменить банк:

«Это явный намек уходить из Сбера. Честно, мне непонятно, почему ИП и малый бизнес выбирает Сбер. Даже при открытии счета там подписывали документ, что они имеют право контролировать уплату налогов. Счёт в Сбере может быть только вынужденным действием. Или открыт любителями трудностей».

На это пишут, что многие банки перестраховываются:

«Сейчас многие банки стараются „подстраховаться“. У нас в прошлом году была проверка ВТБ, не смейтесь, мы собирали „рекомендательное письма“ о нас от наших основных контрагентов плюсом к декларации по УСН и т. д.».

Так что такое, видимо, в любом банке (по крайней мере, государственном) ожидать можно.