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Если налоговикам не предоставить документы по сделке — оштрафуют. Проверки при этом может и не быть

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Рубрика НК РФ
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С 1 апреля 2020 года налоговая может выписать штраф, если не будет представлены истребованные документы по сделке. Причем факт проведения налоговой проверки не важен.

Размер штрафа — 200 рублей за каждый непредставленный документ.

Об этом напомнила ФНС на своем официальном сайте.

До 1 апреля 2020 года штрафовать могли только за непредставление документов при проведении налоговой проверки. Штраф по ст. 129.1 НК — 5 тыс. рублей.

А после 1 апреля 2020 налоговики могут штрафоваться и за непредставление документов по сделке без проведения налоговой проверки. Штраф по ст. 126 НК — 200 рублей за каждый непредставленный документ.

Как налоговики истребуют документы и проводят допросы: секретный документ ФНС — читать тут.

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