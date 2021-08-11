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МРОТ на 2022 году хотят увеличить до 20 тыс. рублей

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Рубрика Экономика России
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ЛДПР предлагает установить МРОТ на 2022 год в размере 20 тыс. рублей. То есть увеличить предполагаемый на 150%.

Законопроект будет направлен в Госдуму на рассмотрение. Об этом сообщил Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

Напоминает, МРОТ на 2022 год планируют увеличить до 13 617 рублей — читать тут.

«В большинстве стран мира МРОТ фиксируют на уровне 40-60% размера средних доходов граждан.

Если взять в расчет среднюю заработную плату по России (в 2020 году — 51 352 рубля), то МРОТ в 40-50% должен бы составлять 20,5 — 25,7 тыс. рублей в месяц»,

 — отмечено в законопроекте.

Учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Расчет зарплаты в 2021 году: какие изменения стоит учитывать?». Со скидкой 73%.

Члены партии уверены, что данной суммы не хватит для того, чтобы человек мог нормально жить. Ведь размер МРОТ не зависит от количества детей. А если человек будет получать по минимальной планке, то есть МРОТ, то его нельзя будет отнести к «работающим бедным».

Поэтому ЛДПР предлагает увеличить МРОТ почти на 150% от запланированного.

Для реализации предложения из бюджета потребуется выделить 1 162,5 млрд рублей.

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