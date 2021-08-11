❗Форма декларации 3-НДФЛ меняется

При декларировании доходов физлиц за 2021 год будет применяться новая форма 3-НДФЛ.

Проект опубликован сегодня на федеральном портале.

С этого года произошли некоторые нововведения по части НДФЛ. Во-первых, ввели ставку 15 % с доходов свыше 5 млн. рублей. Во-вторых, сделали возможность получения инвестиционного и имущественного вычета в упрощенном порядке.

Эти изменения учли в новом бланке, который будет применяться с 2022 года по доходам 2021 года.

В частности, в декларации появится раздел 3 «Расчет налоговой базы и суммы налога по определенным видам доходов».

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Коды доходов будут другие. Например, сейчас код 01 — это доход от продажи недвижимости по цене, указанной в договоре.

Потом код 01 — это будет доход от долевого участия (дивиденды и т. д.).