👮 Правомерно ли требование налоговиков, если оно не по форме составлено? Комментирует эксперт

Налоговики в требовании ссылаются на п. 3 ст. 88 НК. Согласно этому пункту они могут либо сообщить о неточностях, либо запросить пояснения, либо требовать уточниться. Ничего этого в требовании они не хотят. А хотят — учетную политику. Бухгалтер сомневается, что требование правомерно.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Пришло требование о предоставлении пояснений с формулировкой

„В соответствии со статьей 88 < 3 > при проверке НД по НП за 3 месяца 2021 выявлены противоречия.... Просим предоставить Учетную политику на 2021год. “ Собственно у предприятия прибыль есть, замечаний и противоречий нет.

Вопрос в следующем. Читаю дословно требование „в соответствии статьей 88 < 3 >....“. Смотрю сноску < 3> Там написано — указывается абзац и пункт статьи 88 требования.

У меня нигде в требовании нет ссылки на пункт ст. 88. Написала в ответ, что считаю данное требование незаконным, в связи с нарушением — не указанием пункта статьи 88 по которому организация обязана что-то пояснить.

Сколько не читала информации в открытых источниках — нигде нет такого, что бы требование было общей формулировки, так как на разные пункты ст 88 есть свой порядок взаимодействия с налоговой. Хотелось бы услышать мнение коллег по этому поводу».

В комментариях пишут:

«Что-то мне подсказывает, что это ссылка на п. 3 ст. 88 НК. В этом случае только пояснения могут запросить».

Автор ответила, что пояснений не просят. А хотят учетную политику:

«У меня пояснений не запрашивают, „неточности/противоречия“ не указаны в требовании, уточниться не предлагают, информацию по льготам/имуществу или ещё чему-то не запрашивают. Все что надо налоговой — дайте учётную политику. Поэтому и считаю, что раз не указали пункт ст. 88 НК, я как налогоплательщик вправе считать данное требование незаконным».

Кто-то пишут — что на месте автора просто отписались бы:

«Лично я бы написала, что противоречий и неточностей не обнаружено. Отчетность составлена верно. И этим ограничилась. Вы же понимаете, что просят они обычно много».

А еще пишут, что сами формы требований с ошибкой составлены:

«Это действительно пункт 3 статьи 88. В печатных формах — косяк».

Автор поста пишет:

«Согласно п. 3 ст. 88 НК налоговая обязана сообщить о противоречиях или неточностях в декларации и варианты ответа:

уточниться

представить пояснения по факту обнаруженных неточностей.

В требовании ничего нет о неточностях, пояснения письменные не запрашивают, уточниться не предлагают. Одна фраза „Дайте учётную политику“. Собственно, в связи с этим у меня и возник вопрос — а если не стоит пункт ст. 88, я, как налогоплательщик, не понимаю, порядок взаимодействия и что от меня хотят.

Насколько данная позиция правомерна?».

Редакция «Клерка» обратилась за комментарием к эксперту — налоговому адвокату, партнеру, руководителю налоговой практики ЮФ Five Stones consulting Екатерине Болдиновой. Вот что она нам рассказала:

«Вообще в том случае, когда налоговый орган обнаруживает противоречия или неточности в декларации, он направляет налогоплательщику требование о предоставлении письменных пояснений или уточнении декларации. Ответ на такое требование должен предоставляться в течение 5 дней на основании пункта 3 статьи 88 НК. Такое требование оформляется по специальной форме (Приложение №4 к Приказу ФНС от 07.11.2018 №ММВ-7-2/628@).

Судя по всему, в данном случае даже само требование инспекции оформлено не по этой форме — то есть это уже требование о предоставлении документов, а не о предоставлении пояснений.

Позиция налогоплательщика в целом видится правомерной, но, надо понимать, что налоговый орган может оценить ее как готовность к некоему кофнликту. Хотя лично мне именно активная позиция налогоплательщика, направленная на адекватную реализацию его прав, как в данном случае, представляется наиболее правильной».