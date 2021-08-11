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Мошенники ходят по квартирам под видом медработников. Только вместо вакцины — снотворное

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Рубрика Мошенничество
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Мошенники придумали новый изощренный способ отъема денег и ценностей у населения. Аферисты ходят по домам под видом медработников, которые якобы вакцинируют жителей. Делают жертве укол неизвестно чем, жертва отключается, квартиру обворовывают.

О новом мошенничестве предупредили в ГУ МВД по Самарской области.

Из-за того, что люди не хотят идти прививаться в больницу — жалко времени, или просто боятся — появился новый способ отнять у них последнее. Некие лица создают липовые сайты медицинских компаний, либо просто обзванивают людей и предлагают платную услугу — привиться прямо дома. Само собой, находятся те, кому такое предложение приходится по душе. Жертва дает согласие, к ней приезжает группа под видом медицинской бригады.

А там уже варианты разные. Могут вколоть снотворное под видом вакцины, жертва уснула — из квартиры выносят все ценное. Могут просто отвлекать внимание — давать заполнить всякие анкеты, а в это время высматривать, где хозяева квартиры деньги и ценности держат. А могут, наверное, и по голове чем-то тяжелым ударить.

В любом случае, как пишут представители ведомства — «итог один, ни сертификата, ни прививки, ни денег, ни ценностей».

Будьте бдительны!

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