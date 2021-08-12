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Совместителя, который в отпуске по основному месту работы, нельзя оформить на целую ставку

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Рубрика Трудовые отношения
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Совместителя нельзя принять на работу на полный рабочий день. Даже если он находится в долгосрочном отпуске без сохранения зарплаты на основной работе.

Такого мнения придерживается Роструд при ответе на вопрос с сайта Онлайнинспекция.рф.

В ст. 284 ТК указано, что продолжительность работы совместителя за месяц не может превышать половины месячной нормы рабочего времени.

Никаких исключений в отношении месячной нормы выработки не предусмотрено.

Учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Всё о зарплате в 2021 году: что важно знать бухгалтеру».

Поэтому даже если совместитель по основному месяцу не работает, например, оформил отпуск за свой счет на год, его все равно нельзя принять на полную ставку.

А вы знали, что совместителя можно устроить на 0,01 ставку? То есть на 24-минутную рабочую неделю? Подробнее – тут.

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