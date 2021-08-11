Совместитель может работать 24 минуты в неделю

Минимальное количество времени работы совместителя не ограничено. То есть можно заключить договор даже на 0,01 ставку.
Такой ответ дал Роструд на вопрос с сайта Онлайнинспекция.рф.
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Максимальная продолжительность работы совместителя — 4 часа в день. В дни, когда по основной работе у сотрудника выходной, можно привлекать к работе на целый день.
Такие условия установлены в ст. 284 ТК.
А вот минимальное время не ограничено. Значит совместителя можно устроить на 0,01 ставку, то есть на 24 минуты в неделю.