Совместитель может работать 24 минуты в неделю

Минимальное количество времени работы совместителя не ограничено. То есть можно заключить договор даже на 0,01 ставку.

Такой ответ дал Роструд на вопрос с сайта Онлайнинспекция.рф.

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Максимальная продолжительность работы совместителя — 4 часа в день. В дни, когда по основной работе у сотрудника выходной, можно привлекать к работе на целый день.

Такие условия установлены в ст. 284 ТК.