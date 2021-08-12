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Два одинаковых требования от одной налоговой, только в одном указан период, а во втором — нет. Это какой-то хитрый план?

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Рубрика Налоговые проверки
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Налоговики прислали два требования. Почти все совпадает, кроме номеров. И еще один момент: в одном требовании указан период, который налоговиков интересует. А во втором — не указан.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«В один день пришли два требования с разными номерами, по одному и тому же контрагенту, почти полностью идентичные, кроме:

  • в одном требовании написано: в соответствии со ст. 93, п. 2 статьи 93.1, абзацем вторым п.5 статьи 93.1 предоставить договоры, заключенные с ООО »..." обязательства по которым существовали, выполнялись в 2017-2020 гг со всеми дополнениями....., в т.ч. к платежному документу №... от... на сумму... и далее 20 пунктов того, что они запрашивают,
  • в другом написано: в соответствии со ст. 93, п. 2 статьи 93.1, абзацем вторым п. 5 статьи 93.1 предоставить договоры, заключенные с ООО «...» обязательства по которым существовали, выполнялись со всеми дополнениями....., в т.ч. к платежному документу №... от... на сумму... и далее всё идентично.

Т.е. в одном из требований указан период с 2017 по 2020 год. Это требования по запросу другой ИФНС и в этих запросах то же самое, они полностью идентичны, но номера у них разные и в одном указан период 2017-2020, а в другом —нет.

Как правильно ответить на эти требования? Правильно я понимаю, что это запрос по конкретной сделке, но сформированный так, чтобы выслали всё за 4 года?

В комментариях спросили, нет ли выездной проверки у контрагента? И от одной ли инспекции оба требования:

«Да, сделка указана. А у вашего контрагента не выездная случайно? Она могла начаться в 2017 году, поэтому и доки с этого периода запрашивают. Оба требования посланы одной и той же инспекцией или разными?».

Автор отвечает, что одна и та же инспекция

«Одной инспекцией посланы. Странно, что в первом требовании указан период, а во втором — не указан».

Кто-то на человеческий фактор списал:

«Думаю, все банально, инспекторы тоже люди, ошиблись, во втором требовании исправили ошибку, у меня такое было! Звонила, сказали написать, что по такому-то требованию документы уже были предоставлены, и указать то требоваие по которому предоставлялись».

А вот еще пишут, что по указанной статье запросить могут только из тех ИФНС, где контрагент на учете состоит:

«Запрашивать документы по этой статье имеют право только по запросу той налоговой где контрагент стоит на налоговом учёте. Проверьте стоит ли он там на учёте. В вашем требовании должны быть перечислены только те пункты, которые указала в своем требовании налоговая контрагента. Ни больше ни меньше».

Может, опять что-то искусственный интеллект напутал?

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