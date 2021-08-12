Кто пользуется ВТБ, отзовитесь! Нам важны ваши мнения

Друзья, кто пользуется услугами или сервисами ВТБ? Расскажите, как они вам. Насколько хороши, что можно улучшить? «Клерку» очень нужны ваши отзывы.

Зачем? Просто у «Клерка» — новый проект: мы составляем рейтинг компаний, и лучше вас мнение никто не скажет. Обоюдная выгода — вы выскажете свое «фи» (а может, наоборот, похвалите), мы сформируем рейтинг, а компания, которой прилетит отзыв — поймет, что нужно улучшить.

Многие гонятся за красивыми номерами или датами свадьбы. А у ВТБ такой красивый номер есть — номер лицензии № 1000. Банк занимает 2 место в России по объемам активов и чистой прибыли. Но это все опять же красивые цифры — а вот как себя чувствуют клиенты, мы хотим узнать у вас.

Расскажите, оправдывает ли банк свое попадание в топ-10 самых надежных в России по версии Форбс?

Что, прям реально банку передадите, засомневались вы. А мы скажем: да! И передадим, и самих специалистов банка пригласим, если нужно будет пообщаться.

Главное — живые отзывы и всамделишные истории. Просто в одних ситуациях банк людям помогает — например, выявляет мошеннические схемы, а в других — наоборот, на него жалуются. Нужно больше ваших мнений!