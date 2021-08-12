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Кто пользуется ВТБ, отзовитесь! Нам важны ваши мнения

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Рубрика Банки
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Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Друзья, кто пользуется услугами или сервисами ВТБ? Расскажите, как они вам. Насколько хороши, что можно улучшить? «Клерку» очень нужны ваши отзывы.

Зачем? Просто у «Клерка» — новый проект: мы составляем рейтинг компаний, и лучше вас мнение никто не скажет. Обоюдная выгода — вы выскажете свое «фи» (а может, наоборот, похвалите), мы сформируем рейтинг, а компания, которой прилетит отзыв — поймет, что нужно улучшить.

Многие гонятся за красивыми номерами или датами свадьбы. А у ВТБ такой красивый номер есть — номер лицензии № 1000. Банк занимает 2 место в России по объемам активов и чистой прибыли. Но это все опять же красивые цифры — а вот как себя чувствуют клиенты, мы хотим узнать у вас. 

Расскажите, оправдывает ли банк свое попадание в топ-10 самых надежных в России по версии Форбс?

Что, прям реально банку передадите, засомневались вы. А мы скажем: да! И передадим, и самих специалистов банка пригласим, если нужно будет пообщаться.

Главное — живые отзывы и всамделишные истории. Просто в одних ситуациях банк людям помогает — например, выявляет мошеннические схемы, а в других — наоборот, на него жалуются. Нужно больше ваших мнений!

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