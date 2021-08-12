По мнению работников, если им не хватает знаний, их должен учить работодатель за счет компании

Больше половины работодателей готовы обучать сотрудников в своей компании при нехватке у тех необходимых для работы навыков. А 10% — предпочитают сразу находить сотрудников, которые все умеют.
Исследование провели ANCOR при поддержке Microsoft и Американской торговой палаты в России. В опросе приняли участие 373 руководителя и 4013 сотрудников российских компаний. Цель — узнать, как компании проводят обучение, какие навыки важны для сотрудников, а каких им не хватает.
Навыки в опросе разделили на hard, soft и digital.
- Hard-навыки — профессиональные навыки, теоретические и практические навыки специалиста, его опыт в конкретной области и технические знания.
- Soft-навыки — личностные качества.
- Digital-навыки — умение применять современные технологии в своей работе.
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А вот некоторые результаты опроса:
- 44% работодателей заявили, что их сотрудникам не хватает цифровых навыков;
- 24% сотрудников сообщили о важности цифровых навыков в их профессии;
- 67% сотрудников готовы вкладываться в развитие своих digital-навыков.
Самый заметный дефицит цифровых навыков наблюдается среди специалистов в индустрии здравоохранения. При этом данный сектор входит в тройку отраслей с самыми высокими требованиями к цифровым компетенциям сотрудников наряду с консалтингом и розничной торговлей.
Больше половины руководителей (51%) высказались за внутреннее обучение сотрудников для решения проблемы с недостающими навыками сотрудников. Более 39% уверены, что хорошим решением является автоматизация процессов, а 10% руководителей видят выход в привлечении более квалифицированных «готовых» специалистов извне.
98% компаний, принявших участие в опросе, проводят обучение собственных сотрудников, правда, лишь половина измеряет его эффективность.
При этом:
- 97% респондентов считают, что работодатель должен предоставлять возможность улучшать свои навыки за счет компании.
- Две трети работников (66%) рассматривают возможность обучения как важный фактор при выборе работодателя.
«Сейчас карьера — это движение не только по прямой вверх, но и освоение новых подходов и расширение своей экспертизы. Появляются новые профессии, а старые — трансформируются: современный рынок труда требует умения быстро адаптироваться к изменениям и самостоятельно определять и развивать необходимые навыки. Как лидеры в сфере рекрутмента, мы видим, что классическое образование не всегда успевает ответить на запросы работодателей», — рассказала Юлия Подоксенова, директор ANCOR Consulting.