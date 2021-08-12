Налоговики хотят от ИП первичку и КУДиР. Причем не в требовании, а в уведомлении о вызове в инспекцию

Налоговики в уведомлении о вызове ИП в инспекцию на разговор ничего о вызове не сказали. Зато хотят, чтобы им предоставили КУДиР и первичку. Что в итоге ИП делать? Идти в инспекцию, все предоставлять, или вообще отписаться?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Имеем: ИП на УСН (Д-Р). За 2020 год заплатили чуть больше 1% от доходов.

Налоговая инспекция прислала уведомление с просьбой предоставить КУДИР и первичку. С книгой все понятно, но вот первичку! Читала тут, что первичку они не имеют права запрашивать.

Может кто подскажет, на что сослаться чтобы первичку не предоставлять».

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Далее в комментариях автор поста само требование показала:

В комментариях обратили внимание на тот момент, что уведомление — о вызове в инспекцию. Но при этом они просят и КУДиР и первичку.

«Так это не требование, а вызов! В таких случаях звоню в инспекцию и спрашиваю где указали число на которое меня ждут на вызов? Вопросы сразу снимается».

Пишут, что раз вызывают — к требованию предоставить КУДиР, и тем более первичку это не относится.

«Пп. 4 п. 1 ст. 31 НК — о вызове. Ок, вызвали, пусть ИП сходит. К КУДиР и первичке этот пункт не относится. Общайтесь строго в рамках требований».

А вот более обстоятельно:

«Принимая во внимание, что ни дата, ни время вызова не указаны (и в самом тексте нет требования о явке в ИФНС), то считаю, что можно в ответ направить запрос, в котором спросить, по каким темам необходимо предоставить пояснения на основании пп.4, п.1, ст.31 НК РФ. И спокойно ждать ответа. А превращать камеральную проверку в выездную, да еще на территории налоговой, отвлекая ИП от его предпринимательской деятельности — ну как-то совсем некрасиво».

В любом случае что-то ответить стоит.