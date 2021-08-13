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👮 Налоговики опровергли информацию о сотруднике, оплачивающем налоговые долги за свой счет

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Служебная проверка не подтвердила факты самостоятельной оплаты налоговиком задолженности по налогам людей.

«Информация о сотруднике налоговых органов Московской области, который оплачивал налоги за других граждан, является недостоверной и в ходе проверки подтверждения не нашла», — ответили в пресс-службе ФНС.

Цитата по «ТАСС».

Ранее на «Клерке» писали, что налоговик оплачивал налоговые долги за граждан из своего кармана. Сумма задолженности — до 100 рублей. Его отстранили.

Прокомментировал бывший глава УФНС по Владимирской области Сергей Кошелев.

«Я и сам это делал, когда был начальником инспекции в 2007. И не только я. Только тогда не было карт, наличкой платили»

На вопрос редакции «Клерка», какой смысл был проводить проверку, бюджет ведь не пострадал, он рассказал:

«Тут вопрос в премии, думаю, если он ее получал. Но насколько я знаю, таких показателей нет. Их более 18 и они многоинтегральные. Потому думаю, это фейк. Скорее всего. Количество должников давно не  влияет на показатели, а лишь сумма задолженности. В истории он оплачивал маленькие суммы. То есть, сокращал количество — сейчас это неактуально. Эта история, думаю, как раз 2007 года. Тогда были такие подобные показатели работы».

И в итоге добавил:

«Вот если б он разрывы по НДС устранял за свой счет, вот тогда бы и статью получил, и палату отдельную, а эта история всё же, думаю, из далекого прошлого всплыла».

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