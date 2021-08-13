Налоговики с огромным опозданием присылают справки, решения, акты по проверкам. И ничего им не будет

Налоговики сплошь и рядом присылают документы по налоговой проверке с опозданием на несколько месяцев. А то и на полгода-год. И никто их не оштрафует. Зато бизнесу сразу штраф, если вовремя на требование не ответит, каким бы абсурдным оно не было.

Рассказал на своей странице в Facebook налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

«Вчера звонок бухгалтеру из ИФНС: „Приезжайте справку получать, об окончании ВНП“. Какая думаю справка? Проверка закончена уже? Хм. Не опросили ни одного сотрудника компании, ни генерального, ни бухгалтера. Ладно думаю, посмотрим потом в акте.

Бухгалтер приезжает, ей вручают справку об окончании от 28.05.2021г. За окном 12 августа так-то. Инспектор нежно просит не ставить дату на его экземпляре, когда справку мы получили. Бухгалтер не ставит. И прикладывает доверенность от 11 августа... Почтой и по ТКС справка не получалась.

Когда этот бардак и нарушения НК РФ закончатся, а? [вопрос риторический]. Почему бизнес штрафуют за нарушение сроков НК, а налоговый орган нет?

P.S. Какие ваши ставки насчёт срока получения акта? Я думаю ещё месяца 3-4».

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В комментариях пишут, что случай далеко не единичный:

«Справка об окончании 14.08.2020. Акт датированный 14.10.20, получили 11.01.21. Решения до сих пор нет».

По поводу акта сказали, что маловато автор срок для получения акта назвал:

«3-4 даже как-то маловато, берите больше. Было полгода».

Бывает еще дольше:

«Мне один раз клиенту год акт писала налоговая!».

Кто-то с того года еще получает:

«В понедельник получила решение по акту ноября 2019».

Зато как бизнес на абсурдное требование вовремя не ответит — сразу штраф.