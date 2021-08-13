Чего хотят налоговики от фирмы-нулевки? Хотят прийти с осмотром в рамках камералки

Налоговики хотят провести осмотр в компании, которая не ведет деятельность. Само собой, декларации по НДС и Прибыли нулевые, расхождений нет, возмещения нет. Чего они вообще хотят-то? И насколько это правомерно?
Спросили в «Красном уголке бухгалтера».
«Поделитесь опытом, возможно, кто-то был в такой ситуации, что ожидать организации? Пришло постановление о проведении осмотра помещения (юр. адрес) в рамках исполнения пилотного проекта ФНС по НДС, на основании п.8 или п. 8.1 ст. 88 НК (камеральная проверка).
Декларация подана „нулевая“, фирма не ведет деятельность некоторое время, но есть обороты по р/счету по мелочи, из-за них не сдается единая декларация, а, как положено, — нулевая НДС и нулевая по прибыли.
Т.е. возмещения НДС нет, расхождений никаких тоже, т.к. никому не выставляли реализацию, а по поводу неотражения вычетов вряд ли претензии могут быть у налоговой.
На мой взгляд, просто хотят прийти посмотреть, почему фирма не ведет деятельность. Если бы были какие-то расхождения действительно, давно уже было бы требование о даче пояснений.
Правильно я понимаю, что о дате и времени осмотра налоговики все-таки должны сообщить, чтобы у налогоплательщика была возможность реализовать свое право присутствия на нем?».
В комментариях посоветовали позвонить исполнителю и выяснить основания проверки:
«Какая-то странная история, у нас проверяли адрес по камералке, когда было возмещение НДС. А если у вас в декларации 0, что у вас проверять? Я думаю есть смысл позвонить исполнителю, спросить про пилотный проект и на каком основании они проверяют адрес».
Редакция также обратилась за комментарием к Екатерине Болдиновой, партнеру, руководителю налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting.
«Коль скоро речь идет о компании, сдающей «нулевую» отчетность, то, скорее всего, проверка связана с тем, чтобы налоговики могли удостовериться в самом существовании компании, ее нахождении по адресу.
Увы, обязанности уведомлять о дате и времени осмотра у них нет, так что придут — когда придут (но обычно осмотр вообще проходит сразу после вручения уведомления о нем).
Вести себя во время осмотра нужно спокойно, полностью реализуя права, предусмотренные статьей 92 НК».
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