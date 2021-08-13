Чего хотят налоговики от фирмы-нулевки? Хотят прийти с осмотром в рамках камералки

Налоговики хотят провести осмотр в компании, которая не ведет деятельность. Само собой, декларации по НДС и Прибыли нулевые, расхождений нет, возмещения нет. Чего они вообще хотят-то? И насколько это правомерно?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Поделитесь опытом, возможно, кто-то был в такой ситуации, что ожидать организации? Пришло постановление о проведении осмотра помещения (юр. адрес) в рамках исполнения пилотного проекта ФНС по НДС, на основании п.8 или п. 8.1 ст. 88 НК (камеральная проверка).

Ни даты осмотра, ни времени, ни исполнителя в постановлении нет.

Декларация подана „нулевая“, фирма не ведет деятельность некоторое время, но есть обороты по р/счету по мелочи, из-за них не сдается единая декларация, а, как положено, — нулевая НДС и нулевая по прибыли.

Т.е. возмещения НДС нет, расхождений никаких тоже, т.к. никому не выставляли реализацию, а по поводу неотражения вычетов вряд ли претензии могут быть у налоговой.

На мой взгляд, просто хотят прийти посмотреть, почему фирма не ведет деятельность. Если бы были какие-то расхождения действительно, давно уже было бы требование о даче пояснений.

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Правильно я понимаю, что о дате и времени осмотра налоговики все-таки должны сообщить, чтобы у налогоплательщика была возможность реализовать свое право присутствия на нем?».

В комментариях посоветовали позвонить исполнителю и выяснить основания проверки:

«Какая-то странная история, у нас проверяли адрес по камералке, когда было возмещение НДС. А если у вас в декларации 0, что у вас проверять? Я думаю есть смысл позвонить исполнителю, спросить про пилотный проект и на каком основании они проверяют адрес».

Редакция также обратилась за комментарием к Екатерине Болдиновой, партнеру, руководителю налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting.

«Коль скоро речь идет о компании, сдающей «нулевую» отчетность, то, скорее всего, проверка связана с тем, чтобы налоговики могли удостовериться в самом существовании компании, ее нахождении по адресу.

Увы, обязанности уведомлять о дате и времени осмотра у них нет, так что придут — когда придут (но обычно осмотр вообще проходит сразу после вручения уведомления о нем).

Вести себя во время осмотра нужно спокойно, полностью реализуя права, предусмотренные статьей 92 НК».