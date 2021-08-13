💂 Службу в армии могут включить в стаж для досрочной пенсии. В Думу внесен еще один проект

«Единая Россия» осуществила свое намерение и внесла в Госдуму законопроект, по которому служба в армии по призыву будет включаться в стаж для досрочной пенсии.

Поясним, можно уйти на пенсию на 2 года раньше общеустановленного возраста, если есть большой стаж (42 года для мужчин и 37 лет для женщин). Но сейчас в этот стаж не включается служба в армии.

В пояснительной записке отмечается, что этот период является социально значимым. Но часто бывает, что из-за службы человеку не хватает стажа, чтобы выйти на пенсию на 2 года раньше.

Напомним, незадолго до внесения этого законопроекта «ЕР» аналогичный проект поступил в Госдуму от ЛДПР. Мы о нем писали.

Причем у ЛДПР это уже не первая инициатива подобного содержания. Еще в 2019 году они пытались включить армию в досрочный стаж, но проект был отклонен.

Таким образом сейчас в Госдуме находятся два законопроекта о включении службы в армии в стаж для досрочной пенсии.

Примут ли какой-то из них, или оба отклонят — время покажет.

А как вы считаете — будет ли принята эта норма?