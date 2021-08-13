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Риски бизнеса с участием в гостендерах: как защититься? Бесплатный вебинар

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Участие в гостендерах сопряжено с серьезными рисками. Пренебрежение незначительными, на первый взгляд, условиями контракта или выбор ненадежного субподрядчика может повлечь уголовную ответственность. А дополнительные факторы в виде конфликта учредителей или некорректно уволенного сотрудника способны усугубить ситуацию. Можно ли минимизировать риски и сделать участие в тендере безопасным и полезным занятием?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Уголовно-правовые и налоговые риски при участии в гостендерах». Он пройдет 17 августа, начало в 11:00 по Мск.

На вебинаре разберемся:

  • на что следует обращать внимание при выборе контрагента;
  • почему важно отслеживать налоговое поведение субподрядчика;
  • что такое аффилированность и как ее исключить;
  • как правильно хранить документы и передавать информацию;
  • можно ли заблаговременно подготовить сотрудников к проверкам.

Спикер — Владимир Юрасов, адвокат и управляющий партнер МКА «Юрасов, Ларин и партнеры».

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