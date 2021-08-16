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Если директор подписал договор в субботу, надо оформлять работу в выходной день

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Рубрика Трудовое право
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Может ли директор бюджетного учреждения подписать на электронной площадке договор закупки в выходной день?

Такой вопрос поступил на портал «Онлайнинспекция.рф».

Автор вопроса посетовал, что КРУ при проверке документов требует приказ о работе в выходной день, если дата подписания выпадает на субботу и воскресенье.

Роструд с мнением КРУ согласился.

А учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Уголовно-правовые и налоговые риски при участии в гостендерах». Он пройдет 17 августа в 11:00 по Мск.

Там пояснили, что если работник выполняет работу (подписание контракта) в выходной день, то привлечение к работе должно быть оформлено в установленном порядке с письменного согласия работника.

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