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Если право на недвижимость доказано в суде, срок для НДФЛ считается с даты вступления в силу решения суда

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Рубрика НДФЛ
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По общему правилу минимальный предельный срок владения объектом недвижимости исчисляется с даты госрегистрации на него права собственности.

Но в случае если право собственности признано непосредственно решением суда, то минимальный предельный срок владения недвижимостью определяется с даты вступления в силу этого решения.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/61073 от 30.07.2021.

Напомним, доход от продажи объектов недвижимости, которыми человек владел более минимального срока, НДФЛ не облагается.

Минимальный срок в общем случае 5 лет, в некоторых случаях — 3 года.

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