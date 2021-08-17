Если право на недвижимость доказано в суде, срок для НДФЛ считается с даты вступления в силу решения суда

По общему правилу минимальный предельный срок владения объектом недвижимости исчисляется с даты госрегистрации на него права собственности.
Но в случае если право собственности признано непосредственно решением суда, то минимальный предельный срок владения недвижимостью определяется с даты вступления в силу этого решения.
Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/61073 от 30.07.2021.
Напомним, доход от продажи объектов недвижимости, которыми человек владел более минимального срока, НДФЛ не облагается.
Минимальный срок в общем случае 5 лет, в некоторых случаях — 3 года.