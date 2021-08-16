Сколько тратит времени и денег налоговик на взыскание копеечной задолженности? Спойлер: очень и очень мало

Счет могут заблокировать и за несколько рублей задолженности. И даже за несколько копеек. Самое интересное, что трудозатраты налоговиков на такие требования и блокировки — минимальные.
Спросили в «Красном уголке бухгалтера».
«Прилетела блокировка на 5 руб. из 28 налоговой по Москве. 2-й день дозвониться не реально, может кто поделится контактами телефонов, по которым можно дозвониться. Буду очень благодарна».
В комментариях посоветовали:
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звонить через общий отдел (на сайте ФНС есть телефон приемной
7 (495) 400-00-28);
- звонить с мобильного телефона (у кого-то получается только с него);
- писать через ТКС, потом дозваниваться;
- записываться через электронную приемную;
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звонить по горячей линии (
7 (495) 400-25-35).
Еще есть телефон отдела работы с налогоплательщиками
Кроме того, кого-то стало интересно, сколько времени налоговики тратят на взыскание столь малой суммы:
«Сколько людей трудилось, чтобы отправить вам блокировку на 5 руб. Кто нибудь думает об адекватности трудозатрат и взыскиваемой суммы?».
На это пишут, что и на меньшую сумму бывало. И на 1 руб. 20 коп., и на 33 коп., и даже на 18 коп. И даже на 1 (!) копейку.
На вопрос редакции, много ли затрат времени, труда и денег налоговика уходит на эти действия, ответил бывший руководитель УФНС по Владимирской области Сергей Кошелев:
«Да дело-то в том, что немного. Это ж техпроцесс, закрывают опер день, выгружают и ФКУ печатает-рассылает. А по ТКС, так вообще автоматом. Затрат ровно столько же, что и на миллиард, что на копейку. Автоматизация, только нажал кнопку. Когда-то на копейки не хватало времени и это было невозможно, сейчас на это надо минуту».
Так что если кого-то удивляет столь малая сумма в требовании — налоговики на это времени почти не тратят.