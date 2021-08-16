Для компаний предлагают ввести вычет на фитнес

Для организаций, которые оплачивают физкультурно-оздоровительные занятия в фитнес-клубах своим сотрудникам, надо дать право на вычет (возможность включать в расходы).

С таким предложением выступила Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

«Для того, чтобы увеличить в России количество вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом, необходимо развить корпоративный спорт, внедрив налоговый вычет для компаний-работодателей, оплачивающих физкультурно-оздоровительные занятия в фитнес-клубах и спортивных секциях своим сотрудникам», — сказала она.

Цитата по «ТАСС».

Кроме того, предложили снизить налог на имущество для арендодателей, предоставляющих площади под физкультурно-оздоровительные объекты.

«Данная мера позволит сохранить имеющиеся фитнес-клубы страны и увеличит их количество в будущем», — прокомментировала Силина.

Напомним, для самих сотрудников с 2022 года введен вычет по НДФЛ на фитнес.

Вычет не должен превышать 120 тыс. рублей за год в совокупности с другими социальными вычетами по НДФЛ, установленными НК.