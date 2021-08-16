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Мы знаем, вам есть, что рассказать об 1С. Пишите ваши отзывы

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Друзья, кто пользуется продуктами компании 1С? Вас таких тут много — само название «1С» в первую очередь ассоциируется с бухгалтерами. Мы хотим ваших отзывов об этой компании.

Это даже удивительно, что об 1С в рейтинге компаний нет ни одного отзыва. Неужели совсем о них нечего рассказать? Пусть компания займет свое место в нашем рейнигне, с вашей помощью, разумеется.

Компании уже 30 лет, она с 1991 года разрабатывает и распространяет программы для бухгалтеров (в том числе). Яндекс.Вордстат выдает данные о более, чем 5 млн запросов «1С» в месяц. Более 80% рабочих мест в стране автоматизировано при помощи их программного обеспечения.

Вообще, про 1С на «Клерке» пишут очень много — достаточно посмотреть по тегу.

И даже мемы про бухгалтеров порой неразрывно связаны с 1С:

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Даже с учетом того, что 1С производит программы не только для бухгалтеров, они даже компьютерные игры локализуют, но первая ассоциация при их упоминании — это бухгалтерия.

С другой стороны, с ее именем связаны и не самые приятные моменты. Например, уголовка из-за нелицензионного использования, под которое подпадает даже просто нахождение «пиратского» дистрибутива программы где-то на серверах или носителях.

Кстати, сейчас на 1С жалуются и по другим причинам.

А потому — можете и в отзывах пожаловаться. Или похвалить. Ждем ваши комментарии.

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