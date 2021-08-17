Сдали отчетность по КИК? Ждите вопросы от налоговиков

Большинство людей и компаний, которые подали отчетность по КИК, получили от налоговой уведомление о явке или требование о предоставлении документов.

Об этом сообщил директор департамента налогов и права «Делойт» в СНГ Леонид Печерников.

Налоговики стали работать более адресно в отношении физлиц и юрлиц, задекларировавших доход от КИК.

То есть направляются не общие запросы, а информация в отношении конкретной операции или по определенному счету.

Как обыграть инспектора на допросе?». Он пройдет 6 сентября в 11:00 по Мск. А учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «». Он пройдет 6 сентября в 11:00 по Мск.

Некоторых компаний и физлиц даже вызвали для дачи пояснений:

«ФНС интересовалась, по какой причине эти физлица не декларировали прибыль за предыдущие периоды», — отметил Печерников.

Материал по «Ведомостям».