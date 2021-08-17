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Сдали отчетность по КИК? Ждите вопросы от налоговиков

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Рубрика КИК
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Большинство людей и компаний, которые подали отчетность по КИК, получили от налоговой уведомление о явке или требование о предоставлении документов.

Об этом сообщил директор департамента налогов и права «Делойт» в СНГ Леонид Печерников.

Налоговики стали работать более адресно в отношении физлиц и юрлиц, задекларировавших доход от КИК.

То есть направляются не общие запросы, а информация в отношении конкретной операции или по определенному счету.

А учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как обыграть инспектора на допросе?». Он пройдет 6 сентября в 11:00 по Мск.

Некоторых компаний и физлиц даже вызвали для дачи пояснений:

«ФНС интересовалась, по какой причине эти физлица не декларировали прибыль за предыдущие периоды», — отметил Печерников.

Материал по «Ведомостям».

К контролируемым иностранным компаниям (КИК) относятся зарубежные организации, акционерами которых являются российские юрлица или физлица, (размер доли — не менее 25%, есть исключение). Подробнее — тут.

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