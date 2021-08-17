Сдали отчетность по КИК? Ждите вопросы от налоговиков

Большинство людей и компаний, которые подали отчетность по КИК, получили от налоговой уведомление о явке или требование о предоставлении документов.
Об этом сообщил директор департамента налогов и права «Делойт» в СНГ Леонид Печерников.
Налоговики стали работать более адресно в отношении физлиц и юрлиц, задекларировавших доход от КИК.
То есть направляются не общие запросы, а информация в отношении конкретной операции или по определенному счету.
Некоторых компаний и физлиц даже вызвали для дачи пояснений:
«ФНС интересовалась, по какой причине эти физлица не декларировали прибыль за предыдущие периоды», — отметил Печерников.
Материал по «Ведомостям».
К контролируемым иностранным компаниям (КИК) относятся зарубежные организации, акционерами которых являются российские юрлица или физлица, (размер доли — не менее 25%, есть исключение). Подробнее — тут.