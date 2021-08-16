Налоговики не будут контролировать цены токенов для электронных подписей

С 2022 года для отправки отчетности нужно будет использовать бесплатные ЭП от налоговиков. А вот токены — покупать.

Причем налоговики не будут контролировать цены на носители.

Такое пояснение дано в письме ФНС от 04.08.2021 № КВ-2-24/1159@.

Для подписания отчетности с 01.01.2022 надо использовать электронные подписи от ФНС. Сама ЭП — бесплатная, но налогоплательщику надо принести токен для записи.

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Его можно купить:

на официальных сайтах производителей;

в специализированных онлайн-магазинах;

у других операторов электронного документооборота.

Актуальный список операторов ЭДО можно посмотреть тут.

Цена на токены определяет каждая организация самостоятельно на коммерческой основе. Налоговики не будут контролировать их.

«Вместе с тем организации осуществляющее производство и (или) распространение сертифицированных носителей ключевой информации <...>, самостоятельно определяют стоимость товаров (оказываемых услуг), повлиять на которую ФНС России не может»,

— отмечено в письме.

Так что, друзья, делимся информацией в комментариях, у кого можно купить токен дешевле.