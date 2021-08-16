Налоговики не будут контролировать цены токенов для электронных подписей

С 2022 года для отправки отчетности нужно будет использовать бесплатные ЭП от налоговиков. А вот токены — покупать.
Причем налоговики не будут контролировать цены на носители.
Такое пояснение дано в письме ФНС от 04.08.2021 № КВ-2-24/1159@.
Для подписания отчетности с 01.01.2022 надо использовать электронные подписи от ФНС. Сама ЭП — бесплатная, но налогоплательщику надо принести токен для записи.
Его можно купить:
- на официальных сайтах производителей;
- в специализированных онлайн-магазинах;
- у других операторов электронного документооборота.
Актуальный список операторов ЭДО можно посмотреть тут.
Цена на токены определяет каждая организация самостоятельно на коммерческой основе. Налоговики не будут контролировать их.
«Вместе с тем организации осуществляющее производство и (или) распространение сертифицированных носителей ключевой информации <...>, самостоятельно определяют стоимость товаров (оказываемых услуг), повлиять на которую ФНС России не может»,
— отмечено в письме.
Так что, друзья, делимся информацией в комментариях, у кого можно купить токен дешевле.
12 самых частых вопросов про ЭЦП. Ответы ФНС — читать здесь.