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52% работодателей штрафуют сотрудников. Из них 23% вычитают штраф из фиксированного оклада

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Более половины работодателей (52%) штрафуют своих сотрудников. В 44% компаний штрафы не практикуют, 4% затруднились ответить.

К такому выводу пришли в компании HeadHunter в результате опроса.

За что чаще всего штрафуют такие работодатели:

  • нарушение трудовой дисциплины (прогулы, пьянство) — 72%;
  • опоздания на работу — 53%;
  • некачественное исполнение обязанностей — 44%;
  • порча корпоративного имущества — 30%;
  • действия без одобрения руководство, в результате чего появился убыток — 27%.

Центр обучения «Клерка» приглашает прослушать онлайн-курс «Прием и увольнение работников: кадровый учет без штрафов».

А вот откуда вычитают штрафы в таких компаниях:

  • из ежемесячной премии — 70%;
  • вычет из фиксированного оклада — 23%;
  • из квартальной, полугодовой или годовой премии — 8%

При этом в 59% организаций предельно возможная сумма штрафа не превышает 10% месячного заработка, в 23% — 11%-30% месячного заработка.

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«Основной целью штрафов работодатели называют улучшение трудовой дисциплины, а также повышение качества работы. Кроме того, для некоторых компаний важно снизить злоупотребления (прежде всего, хищения) среди персонала, повысить производительность труда и добиться выполнения плана. Интересно, что насчет результативности штрафов мнения разделились: 39% работодателей считают, что показатели улучшаются, еще столько же уверены, что ничего не меняется, а 3% и вовсе отметили, что из-за штрафов показатели становятся хуже», — Анастасия Кабинова, аналитик макрорегиона Юг компании HeadHunter.

Судя по всему, не штрафом единым...

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