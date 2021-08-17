52% работодателей штрафуют сотрудников. Из них 23% вычитают штраф из фиксированного оклада

Более половины работодателей (52%) штрафуют своих сотрудников. В 44% компаний штрафы не практикуют, 4% затруднились ответить.
К такому выводу пришли в компании HeadHunter в результате опроса.
За что чаще всего штрафуют такие работодатели:
- нарушение трудовой дисциплины (прогулы, пьянство) — 72%;
- опоздания на работу — 53%;
- некачественное исполнение обязанностей — 44%;
- порча корпоративного имущества — 30%;
- действия без одобрения руководство, в результате чего появился убыток — 27%.
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А вот откуда вычитают штрафы в таких компаниях:
- из ежемесячной премии — 70%;
- вычет из фиксированного оклада — 23%;
- из квартальной, полугодовой или годовой премии — 8%
При этом в 59% организаций предельно возможная сумма штрафа не превышает 10% месячного заработка, в 23% — 11%-30% месячного заработка.
«Основной целью штрафов работодатели называют улучшение трудовой дисциплины, а также повышение качества работы. Кроме того, для некоторых компаний важно снизить злоупотребления (прежде всего, хищения) среди персонала, повысить производительность труда и добиться выполнения плана. Интересно, что насчет результативности штрафов мнения разделились: 39% работодателей считают, что показатели улучшаются, еще столько же уверены, что ничего не меняется, а 3% и вовсе отметили, что из-за штрафов показатели становятся хуже», — Анастасия Кабинова, аналитик макрорегиона Юг компании HeadHunter.
Судя по всему, не штрафом единым...