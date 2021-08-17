Где взять носитель для бесплатной ЭЦП от налоговиков? И какой подойдет? Советует эксперт

Бесплатная электронная подпись от налоговой бесплатна только сама по себе. Однако носитель для нее необходимо отдельно приобретать, причем подойдет не каждый. Кстати говоря, от старой подписи тоже подойдет, но с него нужно будет ее удалить самостоятельно.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Чтобы ИП получить бесплатно ЭЦП, сначала нужно носитель приобретать? Можно ли его приобрести в МФЦ (Мои документы)? И сколько стоит? И можно ли использовать старый носитель другого юрлица без документов?».

Поответил представитель сервиса:

«Добрый день. Подобная услуга не передана в ведение центров госуслуг Москвы „Мои Документы“».

Вот что пишут по поводу флешки:

«Я пыталась получить подпись. Нужна сертифицированная флешка. К ней сказали взять сертификат ФСБ обязательно. Просто так в любом магазине не купишь. Продают операторы ЭД. При этом они не хотят продавать просто флешку, а хотят впарить СБИС, Контур или еще что. Прикладываю памятку, которую выдали в налоговой».

Кто-то пишет, что в другую инспекцию за носителем отправили:

«Сейчас в ИФНС №23 — за носителем надо ехать в ИФНС №46. Всё для людей!».

Вообще, в обсуджении видно, что— где брать носитель, какой подходит. Где-то налоговики спрашивают сертификат, где-то нет.

Редакция «Клерка» обратилась за комментарием к эксперту Яне Барихашвили, генеральному директору ООО «ЭЛО» (аккредитованной IT-компании), сертифицированного партнёра УЦ «Тензор». Суть вопроса — где взять носитель, который точно подойдет для бесплатной ЭП от налоговой. И что еще для ее получения может понадобиться. Вот что она ответила:

«Носители сейчас можно приобрести у действующих удостоверяющих центров или их партнеров. Если проще, там где вы всегда получали электронные подписи. Налоговая их не продаёт, поэтому в налоговую нужно принести свой носитель. Подойдёт Рутокен lite.

Согласно 63-ФЗ все электронные подписи должны быть записаны на сертифицированный носитель. Таким образом запись на флешку исключена. Носитель может быть не новым, но обязательно чистым.

Удалить старые электронные подписи можно через программное обеспечение (ПО). Такое ПО понадобится и для дальнейшего использования электронной подписи. Ранее Крипто-Про (или другие программы шифрования) выдавались удостоверяющими центрами в составе ключа или приобретались в составе лицензии для сдачи отчетности. Если у вас нет действующей лицензии на программу шифрования, Вы можете ее приобрести у своих операторов связи или Удостоверяющих центрах.

Необходимо помнить, что лицензия привязывается к компьютеру на который будет установлено ПО и использовать подпись Вы сможете только на этом компьютере.

Все вышесказанное относится, особенности работы с подпися для спецпорталов и торгов требуют отдельных разъяснений».