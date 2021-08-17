📌Транспортную накладную надо будет заполнять по-новому

В случае использования транспортной накладной как первичного учетного документа (по закону о бухучете) надо будет составлять ее в 4-ех экземплярах.

Четвертый экземпляр (оригинал) транспортной накладной на бумажном носителе предназначен для грузоотправителя.

Проект с такими поправками в правила перевозок размещен на федеральном портале.

Правила перевозок, утвержденные постановлением Правительства № 2200 от 21.12.2020, в частности, дополнят новым разделом — «Порядок оформления или формирования транспортной накладной».

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В транспортной накладной надо будет заполнять раздел «Стоимость перевозки груза», если такая накладная используется в виде первичного документа.

В этот раздел вносится следующая информация:

стоимость услуг перевозки без налога;

налоговая ставка;

сумма налога, предъявляемого покупателю;

стоимости услуг перевозки с налогом;

реквизиты, основания, подписи, должности лиц, ответственных за оформление фактов хозяйственной жизни со стороны перевозчика и грузоотправителя.

Ранее на «Клерке» писали, что скоро бухгалтеры будут заполнять путевые листы в электронном виде.