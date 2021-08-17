Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

📌Транспортную накладную надо будет заполнять по-новому

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Первичка
Версия для печати

В случае использования транспортной накладной как первичного учетного документа (по закону о бухучете) надо будет составлять ее в 4-ех экземплярах.

Четвертый экземпляр (оригинал) транспортной накладной на бумажном носителе предназначен для грузоотправителя.

Проект с такими поправками в правила перевозок размещен на федеральном портале.

Правила перевозок, утвержденные постановлением Правительства № 2200 от 21.12.2020, в частности, дополнят новым разделом — «Порядок оформления или формирования транспортной накладной».

А учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Пять способов взыскать долг: все о дебиторской задолженности». Он пройдет 25 августа в 11:00 по Мск.

В транспортной накладной надо будет заполнять раздел «Стоимость перевозки груза», если такая накладная используется в виде первичного документа.

В этот раздел вносится следующая информация:

  • стоимость услуг перевозки без налога;
  • налоговая ставка;
  • сумма налога, предъявляемого покупателю;
  • стоимости услуг перевозки с налогом;
  • реквизиты, основания, подписи, должности лиц, ответственных за оформление фактов хозяйственной жизни со стороны перевозчика и грузоотправителя.

Ранее на «Клерке» писали, что скоро бухгалтеры будут заполнять путевые листы в электронном виде.

Подборка полезных мероприятий

Разместить