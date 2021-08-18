Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Работодатель не может сократить мать-одиночку с ребенком младше 14 лет. Исключение — при ликвидации

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Трудовые отношения
Версия для печати

Матерей-одиночек, у которых есть ребенок в возрасте до 14 лет, запрещено увольнять по сокращению численности или штата. А вот при полной ликвидации компании — можно.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Трудовое законодательство запрещает увольнять при сокращении штата или численности матерей-одиночек, у которых есть:

  • дети в возрасте до 14 лет;
  • несовершеннолетний ребенок-инвалид.

Если работодатель сократить такую сотрудницу, то суд обяжет восстановить ее на работе. Компании придется выплатить работнице средний заработок за время вынужденного прогула.

Какие есть основания для сокращения штата работников и что важно учесть — читать тут.

Подборка полезных мероприятий

Разместить