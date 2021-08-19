Отправили отчетность по ТКС в выходной? Налоговики должны принять ее в тот же день

Отправить отчетность по ТКС можно даже в выходной. Уведомление о приеме формируется налоговой автоматически после получения отчета от оператора электронного документооборота.
Такой ответ дан на сайте ФНС в разделе «Часто задаваемые вопросы».
При отправлении отчетности по ТКС нет ограничения по времени или дате направления. Поэтому отправлять отчетность можно даже ночью или в выходные.
Главное условие для операторов ТКС — круглосуточный электронный документооборот.
Налоговики отчет примут сразу же. Уведомление формируется в автоматическом режиме.
То есть скорость обработки и направления отчетности по ТКС напрямую зависит от оператора.
Ранее на «Клерке» писали, что если директор подписал договор в субботу, надо оформлять работу в выходной день.
Как вы думаете, если бухгалтер отправит отчет в выходной, то это тоже надо оформлять как выход на работу?