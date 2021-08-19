Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Отправили отчетность по ТКС в выходной? Налоговики должны принять ее в тот же день

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Электронная отчетность
Версия для печати

Отправить отчетность по ТКС можно даже в выходной. Уведомление о приеме формируется налоговой автоматически после получения отчета от оператора электронного документооборота.

Такой ответ дан на сайте ФНС в разделе «Часто задаваемые вопросы».

При отправлении отчетности по ТКС нет ограничения по времени или дате направления. Поэтому отправлять отчетность можно даже ночью или в выходные.

Главное условие для операторов ТКС — круглосуточный электронный документооборот.

Налоговики отчет примут сразу же. Уведомление формируется в автоматическом режиме.

А учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Обзор самых важных налоговых споров-2021. На что обратить внимание». Он пройдет 26 августа в 11:00 по Мск.

То есть скорость обработки и направления отчетности по ТКС напрямую зависит от оператора.

Ранее на «Клерке» писали, что если директор подписал договор в субботу, надо оформлять работу в выходной день.

Как вы думаете, если бухгалтер отправит отчет в выходной, то это тоже надо оформлять как выход на работу?

Подборка полезных мероприятий

Разместить