⚖️ Суд поддержал компанию, направившую заявление о переходе на УСН с опозданием

Налоговики не могут заблокировать расчетный счет упрощенца из-за несдачи отчетности по НДС, если заявление о переходе было подано с просрочкой. Но только при наличии других доказательств фактического применения УСН.
Такое решение вынес АС ЗСО в июльском постановлении.
Суть дела: компания зарегистрировалась в июле 2019 года. Спустя две недели направила уведомление о переходе на УСН, но простым письмом. До конца года были:
- зарегистрирована ККТ с режимом УСН;
- уплачены авансовые платежи по УСН.
А в конце года — сдана отчетность по УСН.
Налоговики отметили, что уведомление о переходе на спецрежим не получали и прислали компании требование о сдачи отчетности по НДС. Организация ничего не сдала, так как применяла УСН. А только повторно направила уведомление (спустя более полугода), но уже заказным письмом.
Уведомление было принято, но компанию перевели на УСН только с начала следующего года. А за несдачу отчетности по НДС — заблокировали расчетный счет.
Для разблокировки счета фирма все же сдала отчетность, но обратилась в суд.
Суд встал на сторону организации, отметив, что налоговая знала о фактическом применении УСН (авансовые платежи и зарегистрированная касса). Блокировка счета в этом случае незаконна.
Тот факт, что налоговая с конца декабря 2019 года направляла в адрес компании требования о представлении пояснений по необоснованное применение УСН, не принят во внимание.
«По сути данные письма направлены на преодоление волеизъявления налогоплательщика и принудительное изменение выбранного им режима налогообложения с УСН на общий, что недопустимо в силу приведенной выше правовой позиции».
Но не стоит радоваться раньше времени. Это не значит, что компании могут несвоевременно направлять уведомление о переходе на УСН, поскольку суд, вынося решение, исходил еще и из дополнительных критериев. Вполне возможно, что в следующий раз вывод может быть противоположный.
Скачать постановление АС Западно-Сибирского округа от 19.07.2021 по делу № А70-172942020 можно тут.