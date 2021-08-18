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Люди поддерживают законопроект по возврату прежнего пенсионного возраста

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Рубрика Пенсии
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87 % россиян высказались за возврат прежнего пенсионного возраста, предложенный депутатами.

Напомним, накануне КПРФ внесла в Госдуму законопроект с поправками в пенсионное законодательство.

Отрицательно отнеслись к этому проекту 5 % опрошенных. Свою позицию они аргументируют тем, что это просто предвыборная акция и возврата к прежнему уже не будет.

Число противников пенсионной реформы закономерно растет с увеличением возраста респондентов:

  • 79 % - среди россиян до 34 лет;
  • 92 % - среди тех, кто старше 45-ти.

Результаты опроса представлены сервисом Superjob.ru.

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