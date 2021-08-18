Люди поддерживают законопроект по возврату прежнего пенсионного возраста

87 % россиян высказались за возврат прежнего пенсионного возраста, предложенный депутатами.
Напомним, накануне КПРФ внесла в Госдуму законопроект с поправками в пенсионное законодательство.
Отрицательно отнеслись к этому проекту 5 % опрошенных. Свою позицию они аргументируют тем, что это просто предвыборная акция и возврата к прежнему уже не будет.
Число противников пенсионной реформы закономерно растет с увеличением возраста респондентов:
- 79 % - среди россиян до 34 лет;
- 92 % - среди тех, кто старше 45-ти.
Результаты опроса представлены сервисом Superjob.ru.