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Отцам, работающим в декрете, не положен перерыв на кормление. Исключение – отец-одиночка

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Рубрика Трудовые отношения
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Перерыв на кормление предоставляется только работающим матерям, у которых есть дети в возрасте до 1,5 лет. Отцам — не положено. За исключением отцов, которые в одиночку воспитывают ребенка меньше 1,5 лет.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Работодатель не обязан предоставлять перерывы для кормления отцу, работающему на неполной ставке в период отпуска по уходу за ребенком.

Такие перерывы положены только работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, по ст. 258 ТК.

Предоставлять перерывы для кормления можно отцам только в том случае, если они воспитывают ребенка без матери (ст. 264 ТК).

Кто такой отец-одиночка, и какие гарантии для него существуют — читать тут.

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