Кто такой отец-одиночка и какие гарантии для него существуют
В трудовом законодательстве нет официального определения понятия «одинокий отец» или «одинокий родитель». А вот понятие «одинокая мать» упоминается, видимо, в силу того, что это более распространенное явление. Но все эти термины означают, что ребенок в силу определенных обстоятельств воспитывается одним из родителей. Для таких лиц и федеральным, и региональным законодательством установлен ряд гарантий и льгот: трудовых, социальных, налоговых.
Кто считается отцом-одиночкой и на какие гарантии он имеет право — расскажем в статье.
Что означает «отец-одиночка»?
В ТК РФ перечислены следующие категории работников с детьми, которым предоставляются трудовые гарантии:
женщины, имеющие ребенка в возрасте до 3 лет;
одинокие матери, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или малолетнего ребенка в возрасте до 14 лет;
лица, воспитывающие указанных детей без матери;
родители (иные законные представители ребенка), являющиеся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до 3 лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях;
опекуны, попечители.
То есть одинокая мать среди льготных категорий в Трудовом кодексе упоминается. А вот одинокий отец нет. Но отца-одиночку можно отнести к категории лиц, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или малолетнего ребенка в возрасте до 14 лет без матери.
Причины, по которым мать воспитывает ребенка одна и которые позволяют присвоить ей статус матери-одиночки, не указываются в кодексе. Раньше одинокой мамой считали женщину, имеющую ребенка, в свидетельстве о рождении которого в графе «Отец» был прочерк либо запись, произведенная в установленном порядке по указанию матери. Этот факт подтверждался соответствующей справкой. И это был практически единственный признак матери-одиночки.
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Но понятие одинокой матери намного шире. Оно разъясняется в абз. 2 п. 28 Постановления Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1 «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних» (далее — Постановление № 1).
Так, одинокой матерью считается женщина, которая воспитывает своих детей (родных или усыновленных) и занимается их развитием самостоятельно без отца, в частности, если он:
умер, признан безвестно отсутствующим;
лишен родительских прав, ограничен в родительских правах;
признан недееспособным (ограниченно дееспособным) либо по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка;
отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
уклоняется от воспитания детей или от защиты их прав и интересов либо отказался взять своего ребенка из образовательной, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, или аналогичной организации.
Упомянуты и «иные случаи». К ним можно отнести случай, если родители находятся в разводе, воспитанием ребенка занимается один родитель, а второй не только не занимается воспитанием, но и не выплачивает на ребенка алименты. Такой вывод делают суды (см. Апелляционное определение Московского городского суда от 20.11.2019 по делу № 33 52672/2019).
Исходя из положений Трудового кодекса и Постановления № 1 одинокий отец — это лицо, воспитывающее несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет без матери по причинам, перечисленным в абз. 2 п. 28 Постановления № 1. К таким лицам можно причислить и опекуна (попечителя) несовершеннолетнего, и других лиц с учетом конкретных обстоятельств, свидетельствующих о воспитании этими лицами ребенка.
Работник может быть отнесен к лицам, воспитывающим детей без матери, и в иных ситуациях. Значение здесь имеет, в частности, вид актуальных льгот и компенсаций (трудовых, налоговых, социальных) и регион, в котором проживает отец-одиночка. Так, в целях предоставления трудовых гарантий статус отца или матери-одиночки определяется в соответствии с нормами Трудового кодекса и Постановления № 1. Для оказания же социальной поддержки и предоставления налоговых льгот статус отца и матери-одиночки устанавливается региональными нормативными актами, и он несколько другой.