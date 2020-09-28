Кто такой отец-одиночка и какие гарантии для него существуют

Трудовые гарантии и льготы для отца-одиночки

Отцам-одиночкам предоставляются те же гарантии и льготы, что предоставляются женщинам в связи с материнством (ст. 264 ТК РФ). И одна из основных — гарантия, связанная с увольнением по инициативе работодателя.

Увольнение по инициативе работодателя

Не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с одиноким отцом, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Например, в связи с сокращением штата или несоответствием занимаемой должности.

Уволить отца-одиночку работодатель может лишь в случаях:

ликвидации организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81);

однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81);

совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч. 1 ст. 81);

совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 ст. 81);

однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч. 1 ст. 81);

представления работником работодателю подложных документов при заключении трудового договора (п. 11 ч. 1 ст. 81);

применения методов воспитания, связанных с физическим или психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК РФ).

Поэтому, если в организации, например, происходит сокращение штата, работодателю нужно выяснить, нет ли среди работников-мужчин отцов-одиночек. Этот статус работнику придется подтвердить документально. Такими документами будут:

свидетельство о рождении ребенка;

справка об установлении инвалидности ребенку;

свидетельство о смерти матери ребенка;

постановление суда о признании матери умершей или безвестно отсутствующей;

решения суда о лишении матери родительских прав;

решение суда о признании матери недееспособной или ограниченно дееспособной;

приговор суда о лишении матери свободы;

медицинское заключение о том, что мать по состоянию здоровья не может участвовать в воспитании ребенка или долгое время находится в лечебном учреждении;

свидетельство о браке, документ от ЖКХ (справка, выписка), подтверждающий проживание детей вместе с отцом.

Другие трудовые гарантии

Отцам-одиночкам в процессе трудовой деятельности предоставляются следующие гарантии:

1. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. Причем в это время отец вправе работать на условиях неполного рабочего времени или на дому (ст. 256 ТК РФ).

Право на такой отпуск может использовать и отец, воспитывающий ребенка вместе с матерью, если она такой отпуск не использует.

2. Отпуск при усыновлении ребенка. Так, если одинокий отец усыновит ребенка, он может взять:

отпуск на 70 календарных дней со дня рождения ребенка (в случае усыновления двух и более детей — 110 календарных дней со дня их рождения);

отпуск по уходу за усыновленным ребенком до достижения им возраста 3 лет (ст. 257 ТК РФ).

3. Неполное рабочее время, если ребенку не более 14 лет (ребенку-инвалиду не более 18 лет) (ч. 2 ст. 93 ТК РФ).

4. Дополнительные оплачиваемые выходные дни (4 дня в месяц) для ухода за детьми-инвалидами (ст. 262 ТК РФ).

5. Ограничения в работе в определенных условиях. В частности, отца-одиночку, воспитывающего ребенка в возрасте до 5 лет, можно привлечь к работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, к сверхурочным работам, направить в служебную командировку только с его письменного согласия и при условии, что это не запрещено ему в соответствии с медицинским заключением. Предварительно работодатель должен в письменной форме ознакомить работника с его правом отказаться от такой работы (ст. 259 ТК РФ).

6. Неоплачиваемый отпуск. Отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для этого сотрудника время продолжительностью до 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ).

7. Ежегодный отпуск. Одинокому отцу, имеющему трех и более детей в возрасте до 12 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время (ст. 262.2 ТК РФ).

Социальные гарантии отцу-одиночке

Отец-одиночка как одинокий родитель прежде всего имеет право на пособия, выплачиваемые всем без исключения родителям:

в связи с рождением ребенка (ст. 11 Федерального закона от 19.05.1995 № 81 ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»);

по уходу за ребенком (ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255 ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»).

Кроме этого, он получает:

алименты с супруги, если они развелись (ст. 80 СК РФ);

пенсию по потере кормильца, если жена умерла. Пенсия положена для ребенка в возрасте до 18 лет, а также до 23 лет в случае очного обучения (ст. 11 Федерального закона от 15.12.2001 № 166 ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»).

Отцы-одиночки могут получать и дополнительные социальные пособия, субсидии или выплаты (в том числе и как малоимущие граждане в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178 ФЗ «О государственной социальной помощи»). Порядок и размеры таких выплат устанавливаются законами и другими нормативными актами субъектов РФ.

Например, в соответствии с законами г. Москвы от 03.11.2004 № 67 «О ежемесячном пособии на ребенка», от 23.11.2005 № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве», постановлениями Правительства г. Москвы от 28.12.2004 № 911 ПП, от 24.01.2006 № 37 ПП одиноким матерям и отцам предоставляются следующие выплаты:

1. Ежемесячные пособия на ребенка до 3, от 3 до 7 и от 8 до 18. Предоставляется одиноким матерям (отцам), по уровню имущественной обеспеченности приравненным к малообеспеченным семьям, имеющим доход ниже величины московского прожиточного минимума в расчете на душу населения.

2. Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания. Назначается одиноким матерям (отцам) на детей в возрасте до 3 лет.

3. Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни. Назначается одиноким матерям (отцам) на каждого ребенка до 16 лет (обучающегося в образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные программы, — до 18 лет).

4. Ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства до 23 лет. Устанавливается одиноким матерям (отцам), как работающим, так и не работающим.

5. Ежемесячная компенсационная выплата на ребенка до 18 лет. Устанавливается на каждого ребенка до 18 лет, если одинокая мать (отец) не работает и является инвалидом I или II группы.

В целях получения ежемесячных выплат на ребенка в Москве одиноким отцом признается мужчина, не состоящий в браке и усыновивший ребенка. При этом пособие сохраняется, если указанное лицо вступит в брак после усыновления (п. 7 положения, утвержденного Постановлением Правительства г. Москвы от 28.12.2004 № 911 ПП).

Региональным законодательством могут быть установлены и другие льготы:

компенсация расходов на оплату детского сада;

льготы на оплату коммунальных услуг;

оплата питания детей в школах;

оплата приобретения учебников и канцтоваров к школе.

Конкретный перечень льгот отцам-одиночкам следует уточнять в органах соцзащиты.

Материнский капитал

В силу ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 256 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» материнский (семейный) капитал — это средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет ПФ РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, связанных с рождением или усыновлением ребенка.

Эти меры государственной поддержки могут быть направлены на улучшение жилищных условий, получение образования, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, а также повышение уровня пенсионного обеспечения.

Отметим, что правом на получение материнского капитала обладают в первую очередь женщины, имеющие гражданство РФ:

родившие (усыновившие) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;

родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

родившие (усыновившие) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года.

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При этом получить материнский капитал могут и мужчины — граждане РФ, являющиеся:

единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшимися правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года;

единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшимися правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года.

Отцы (усыновители) (независимо от наличия гражданства РФ) могут получить материнский капитал в случаях:

смерти матери или объявления ее умершей;

лишения матери родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на материнский капитал;

совершения матерью в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности и повлекшего за собой лишение родительских прав или ограничение родительских прав в отношении ребенка (детей);

отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на материнский капитал.

В качестве дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей, в некоторых регионах предусмотрена выплата регионального материнского капитала. Он выплачивается за счет средств региональных и местных бюджетов (см. законы г. Санкт-Петербурга от 06.12.2011 № 810 151 «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге», Московской области от 12.01.2006 № 1/2006 ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» и др.).

При этом получение сертификата на региональный материнский капитал не зависит от того, получен ли федеральный материнский капитал.

Налоговые льготы для одиноких отцов

В качестве налоговой льготы отцам-одиночкам (согласно обозначению «единственный родитель» в пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ) предоставляется стандартный налоговый вычет на детей в двойном размере.

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Размер удвоенных налоговых вычетов составляет:

по 2 800 руб. на каждого из первых двух детей;

по 6 000 руб. на третьего и каждого последующего ребенка, находящегося на содержании мужчины;

24 000 руб. на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы.

Налоговый вычет предоставляется на основании заявления отца-одиночки и документов, подтверждающих его статус.

Отметим, что понятие «единственный родитель» в части налоговой льготы означает отсутствие второго родителя у ребенка, в частности, по причине смерти, признания родителя безвестно отсутствующим, объявления умершим.

Одинокий папа не считается одиноким родителем, если не состоит в браке, разведен, а второй родитель не платит алименты или лишен родительских прав (письма Минфина РФ от 12.03.2020 № 03 04 05/18934, от 30.10.2018 № 03 04 05/78050).

Если отец-одиночка вступит в брак, предоставление указанного налогового вычета прекращается со следующего месяца.

Одинокая мать считается единственным родителем, если у ребенка нет второго родителя, то есть отцовство не установлено, в справке о рождении отец записан со слов матери (письма Минфина России от 26.03.2020 № 03 04 05/23895, от 25.12.2018 № 03 04 05/94690).

Подводя итог, можно сделать вывод, что правовой статус, который имеет одинокий отец, идентичен статусу одинокой матери, поскольку в соответствии с Семейным кодексом обязанности по воспитанию ребенка лежат на обоих родителях, они обладают равными правами и обязанностями.

В части предоставления гарантий и льгот одиноким отцам трудовые гарантии, налоговые льготы и некоторые социальные выплаты установлены на федеральном уровне. При этом в каждом субъекте отцам-одиночкам предоставляются дополнительные выплаты и компенсации. О них работнику придется узнавать самостоятельно. За их назначением следует обратиться с пакетом документов в органы соцзащиты, непосредственно в уполномоченный орган исполнительной власти, МФЦ или через Единый портал госуслуг.