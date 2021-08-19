💵 Люди с высокой зарплатой и хорошими дивидендами не могут платить НДФЛ 15 % через свою бухгалтерию

Даже если вам очень хочется сразу отдать в бюджет НДФЛ 15 % с совокупного дохода (зарплата + дивиденды), ничего не выйдет.

В этом году действует переходный период по расчету НДФЛ 15 % с разных налоговых баз.

НДФЛ по ставке 15 % считается отдельно по зарплате и отдельно по дивидендам (это теперь разные налоговые базы). По каждому из этих доходов учитывается превышение над 5 миллионами руб.

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В компании, где работает читательница нашего форума, сложилась следующая ситуация по доходам гендира:

код дохода 1010 дивиденды в 2021 году — 4 137 932-00 (в т. ч. НДФЛ 13 % 537 931)

код дохода 2000 заработная плата по состоянию на 31.07.21 — 744 792,17 минус вычет на детей 26 400, база — 718 392-17 (в т. ч. НДФЛ 13 % 93 391)

То есть осталось совсем чуть-чуть, и общий доход директора перевалит за планку в 5 млн., при этом по отдельности два вида доходов будут меньше 5 миллионов.

Бухгалтер хотела бы так все обустроить, чтобы директору потом не приходило уведомление из ИФНС с доплатой НДФЛ за 2021 год уже по ставке 15 % в части превышения 5 млн. в совокупности.

Между тем участники обсуждения вынуждены были огорчить бухгалтера. Увы, но она не в силах изменить нормы НК.

Налог придется считать отдельно по каждой из налоговых баз. А уже потом ИФНС сама пересчитает налог по совокупному доходу и пришлет налогоплательщику уведомление.

Об этом будущем не очень приятном сюрпризе директора, конечно, лучше оповестить заранее. Ведь деньги он может потратить, будучи уверенным, что бухгалтер у него уже удержал налог.

Не исключено, что в следующем году мы будем наблюдать шквал недоумения высокооплачиваемых граждан, которым начнут приходить уведомления из ИФНС по поводу доплаты НДФЛ, пересчитанного с 13 % до 15 %.

Обсуждение происходит в теме форума «База по НДФЛ».

Напомним, ранее мы освещали аналогичную историю, в которой бухгалтер как раз просуммировал налоговые базы и удержал НДФЛ 15 %, но делать этого было нельзя, и теперь придется все пересчитывать.