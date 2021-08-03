❗Фирма считает НДФЛ 15 % отдельно по зарплате, отдельно по дивидендам. Суммировать эти доходы нельзя!

С дохода свыше 5 млн рублей НДФЛ идет по ставке 15 %. Но есть свои нюансы для налоговых агентов, которые не учла участница нашего форума и ошибочно переплатила НДФЛ, причем на другой КБК. Теперь она ищет пути выхода из этой ситуации.

Учиться лучше на чужих ошибках. Поэтому рассказываем, что произошло.

Директору-учредителю начислена зарплата, допустим, 7 млн и дивиденды 8 млн.

Бухгалтер сложила эти доходы, вычла 5 млн, облагаемых по обычной ставке 13 %, а остальную сумму обложила НДФЛ по ставке 15 %.

Получилось, что у сотрудника доход по ставке 13 % составил 5 млн рублей, по ставке 15 % — 10 млн.

Между тем с этого года одновременно с введением ставки 15 % введено понятие разных налоговых баз. При расчете налога берется совокупность баз. Но не в этом году. И даже не в следующем.

В 2021 — 2022 годы для налоговых агентов действует переходный период, когда налог считается от каждой базы отдельно.

Об этом, в частности, напоминает ФНС в письме № БС-4-11/10619@ от 28.07.2021.

Бухгалтер вспомнила об этом нюансе, когда дело уже было сделано. Вот как надо было сделать, и как сделал бухгалтер:

Как правильно Как посчитал бухгалтер Зарплата 7 млн. руб Дивиденды 8 млн руб. Зарплата 7 млн. руб Дивиденды 8 млн руб. База для НДФЛ 13 % 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0 База для НДФЛ 15 % 2 000 000 3 000 000 2 000 000 8 000 000 НДФЛ 13 % 650 000 650 000 650 000 0 1 300 000 650 000 НДФЛ 15 % 300 000 450 000 300 000 1 200 000 750 000 1 500 000 Итого НДФЛ 950 000 1 100 000 950 000 1 200 000 2 050 000 2 150 000

Таким образом компания излишне удержала 100 000 НДФЛ, недоплатила эту сумму сотруднику и переплатила ее в бюджет, причем не на тот КБК.

То есть на КБК 13 % уплачено на 650 000 меньше, а на КБК 15 % — на 750 000 больше.

Напомним, НДФЛ по ставкам 13 % и 15 % перечисляются на разные КБК.

Наша читательница ищет такие пути выхода из этой ситуации, чтобы обойтись малой кровью — ничего не пересчитывать, а просто отразить в отчетности налог в той сумме, в которой он был удержан фактически. Ведь по итогам года этому человеку все равно придется заплатить столько, сколько насчитала бухгалтер. Налоговая пришлет ему уведомление. Человеку, возможно, было бы удобнее уже сейчас заплатить налог через налогового агента, и спать спокойно

Но по букве НК налоговый агент по НДФЛ считать налог от совокупности налоговых баз не имеет права, напоминают коллеги — участник обсуждения.

Что же теперь делать? Автор темы так обозначила правильный вариант исправления этой ситуации:

составить 6-НДФЛ правильно;

просить ИФНС о зачете НДФЛ с КБК 15 % на КБК 13 %;

просить ИФНС вернуть часть излишне уплаченного НДФЛ на КБК 15 %;

вернуть сотруднику излишне удержанный налог.

Обсуждение этого вопроса происходит в теме форума «Дивиденды 2021 больше 5мил. Что будет, если заплатить со всей суммы 15% чтобы у дира потом разницу не удерживала налоговая».