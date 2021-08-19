Что дать налоговикам, если они хотят документы с персональными данными бывшего сотрудника?

Налоговики требуют от компании документы по бывшему сотруднику, в том числе копии паспорта, трудовой книжки, трудовой договор... Не гнушаясь тем фактом, что это персональные данные. Что им ответить, чтобы отстали?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, прошу помощи. Пришло требование со ссылкой на ст. 93, п.1 ст. 93.1, абз. 1 п. 5 ст 93.1 НК. В связи с выездной проверкой таганрогской налоговой инспекцией некоей неизвестной нам компании наша налоговая по их поручению требует предоставить документы за 2018-2020 гг по работавшему у нас сотруднику (полгода в 2019 году):

трудовой договор,

табель учета,

ДИ,

приказы,

заявления,

копию трудовой,

копию паспорта,

и прочие кадровые документы и информацию, касающиеся деятельности той проверяемой компании в Таганроге, к которой мы отношения не имеем от слова вообще. Но при этом сотрудник у нас полгода действительно работал.

Дать им документы на сотрудника ? Или написать, что документов, касающихся деятельности указанной проверяемой компании у нас нет?

Первый раз такое, обычно просят накладные, УПД, договоры, акты, транспортные документы, касающиеся деятельности компании, а тут хотят по сотруднику».

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоговые проверки 2021-2022: тренды, о которых надо знать». Он пройдет 23 сентября, начало в 11:00 по Мск.

В комментариях пишут: все, что тут налоговики запросили — это персональные данные.

«Персональные документы, однако. Вы не имеете права хранить копии трудовой и тем более паспорта, вас за это оштрафовать могут.

«Я бы ответила — да, сотрудник такой работал с такое-то по такое-то время в такой-то должности, что подтверждается отчетностью 2-НДФЛ и РСВ, имеющейся в распоряжении налоговой. Предоставить информацию, являющуюся персональными данными работника не имеем права. И тем более, не храним копии документов бывших работников, поскольку это нарушение закона о персональных данных».

Ситуацию прокомментировала Екатерина Болдинова, партнер, руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting.

«Если проверяемый налогоплательщик не имеет отношения к компании, получившей требование в рамках встречной проверки, у нее есть все основания ответить на такой «запрос» отказом, поскольку запрашиваемая информация касается конкретного сотрудника, которую, в соответствии с законодательством о персональных данных, раскрывать нельзя.

Отмечу, что уже были попытки оштрафовать компанию за непредоставления такой информации, и суды согласились, что инспекторы неправы.

Компания не обязана и даже не вправе предоставлять персональную информацию налоговикам (см. постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2018 № А43-1801/2018).

В этой ситуации компания дошла до Верховного суда, который подтвердил, что исполнять незаконные требования инспекторов необязательно и наказывать должностных лиц за это нельзя (постановление Верховного суда от 26.04.2019 № 9-АД19-10)».