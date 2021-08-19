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Налоговики назначают выездные проверки ИП, которые не сдали уточненки или вообще не явились на комиссию в ИФНС

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Рубрика Налоговые проверки
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Налоговики выяснили, что перевозчики мухлюют с зарплатой.

Официальные данные не соответствуют расчетным показателям, учитывающим количество единиц транспорта, работников, график работы и МРОТ.

Это говорит об ущемлении прав работников и о занижении базы для НДФЛ и взносов.

О реализации проекта по легализации зарплаты в сфере пассажирских перевозок рассказала ИФНС по Архангельску.

Современный аналитический инструментарий налоговых органов позволяет выявить организации и предпринимателей, полнота отражения которыми налоговой базы вызывает обоснованные сомнения, заявляют налоговики.

Такие перевозчики были приглашены на заседание комиссии в ИФНС по легализации объектов налоговой базы.

По результатам обсуждения бизнесменам предложили проанализировать полноту отражения базы для исчисления страховых взносов и НДФЛ, при необходимости внести уточнения в ранее представленную отчетность и доплатить налоги.

Часть перевозчиков сдала уточненки и стала отражать реальные показатели в текущем периоде. В бюджет начали поступать дополнительные суммы НДФЛ и страховых взносов.

Такой подход позволяет сохранить бизнес и продолжить работу на легальном рынке, отметили налоговики.

Перевозчики, которые не откликнулись на приглашение к диалогу либо не прислушались к доводам налоговиков, лишь усугубляют риски своей деятельности в части занижения зарплаты и фактической численности работников, предупреждают налоговики.

На заседаниях комиссии принято решение рассмотреть вопрос о назначении в отношении таких налогоплательщиков выездных налоговых проверок.

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