При ошибках в отчетности по НДС надо подавать уточненку. Избежать штрафа можно только в одном случае: оплатить налог и пени до сдачи декларации. Но главный вопрос: почему так возникло? Неопытный бухгалтер или его вообще нет?
В «Красном уголке бухгалтера» спрашивают, как избежать ответственности при ошибках в декларации по НДС:
«Здравствуйте! Может кто подскажет, что делать? Пришло требование по НДС, что мы не отразили реализацию в декларации, и нам надо представить пояснения или подать уточненку по НДС. Уточненку пока подать не можем, потому что нет денег, а платить пени и штрафы не хотим. Что нам делать? Можно ли подать пояснения и что там можно написать?».
Один комментатор ответил, что выхода нет. Уточненка, пеня и штраф:
«Подавать уточненку, по приходу денег доплачивать налог и пени. Нет никаких пояснений в такой ситуации!».
Кто-то посоветовал написать пояснение. Это поможет выиграть время:
«Напишите ответ на требование, что реализация действительно была, что в ближайшее время подадите уточненку. Бухгалтеру нужно посмотреть, может, есть НДС, который в покупке не весь выбран и можно увеличить Покупку, тогда итоговая цифра по НДС к уплате не поменяется и можно сдавать НДС без уплаты разницы».
Но некоторые с этим не согласились. Ответ – проверено на практике:
«Что значит в ближайшее время? У требования есть сроки, в которые нужно уложиться».
«В требовании есть срок на подачу пояснений ИЛИ подачу декларации. Нужно подать пояснения. Сама так делала».
Другие же посоветовали, как избавиться от штрафа: уплатить налог перед подачей уточненки:
«Чтобы избежать штрафа 20% сначала заплатите всю недоимку и пени. Потом сдайте уточненку. Тогда штрафа не будет. А в ответ на требование напишите, что нами будет подготовлена и сдана уточненная декларация по НДС. Ну, естественно, не 5 лет вы ее будете готовить, не затягивайте!».
Такой комментарий, хоть и правильный, советом все же не назовешь. Так как автор вопроса сразу отметил, что нет денег на уплату налога.
А интереснее всего оказалась предыстория. Оказывается, бухгалтер уволился. А отчет по НДС сдал секретарь. Конечно же, непрофессионал и допустил ошибку.
Самым главным комментарием мы и подытожим: срочно ищите бухгалтера!
«Срочно ищите бухгалтера, хотя бы разово, по знакомым, чтобы глянуть вашу оборотку. У вас 10 дней на ответ по требованию, времени хватит покопаться и может найти входящий НДС не принятый, оплаченный ранее авансом. Да и НДС платится в размере 1/3 от декларации, поэтапно в течение квартала. Вы в курсе?».
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