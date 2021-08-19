При ошибках в отчетности по НДС надо подавать уточненку. Избежать штрафа можно только в одном случае: оплатить налог и пени до сдачи декларации. Но главный вопрос: почему так возникло? Неопытный бухгалтер или его вообще нет?

В «Красном уголке бухгалтера» спрашивают, как избежать ответственности при ошибках в декларации по НДС:

«Здравствуйте! Может кто подскажет, что делать? Пришло требование по НДС, что мы не отразили реализацию в декларации, и нам надо представить пояснения или подать уточненку по НДС. Уточненку пока подать не можем, потому что нет денег, а платить пени и штрафы не хотим. Что нам делать? Можно ли подать пояснения и что там можно написать?».

Один комментатор ответил, что выхода нет. Уточненка, пеня и штраф:

«Подавать уточненку, по приходу денег доплачивать налог и пени. Нет никаких пояснений в такой ситуации!».

Возмещение НДС: погашение ущерба и защита от уголовного преследования». Он пройдет 20 сентября в 11:00 по Мск. А учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «». Он пройдет 20 сентября в 11:00 по Мск.

Кто-то посоветовал написать пояснение. Это поможет выиграть время:

«Напишите ответ на требование, что реализация действительно была, что в ближайшее время подадите уточненку. Бухгалтеру нужно посмотреть, может, есть НДС, который в покупке не весь выбран и можно увеличить Покупку, тогда итоговая цифра по НДС к уплате не поменяется и можно сдавать НДС без уплаты разницы».

Но некоторые с этим не согласились. Ответ – проверено на практике:

«Что значит в ближайшее время? У требования есть сроки, в которые нужно уложиться».

«В требовании есть срок на подачу пояснений ИЛИ подачу декларации. Нужно подать пояснения. Сама так делала».

Другие же посоветовали, как избавиться от штрафа: уплатить налог перед подачей уточненки:

«Чтобы избежать штрафа 20% сначала заплатите всю недоимку и пени. Потом сдайте уточненку. Тогда штрафа не будет. А в ответ на требование напишите, что нами будет подготовлена и сдана уточненная декларация по НДС. Ну, естественно, не 5 лет вы ее будете готовить, не затягивайте!».

Такой комментарий, хоть и правильный, советом все же не назовешь. Так как автор вопроса сразу отметил, что нет денег на уплату налога.

А интереснее всего оказалась предыстория. Оказывается, бухгалтер уволился. А отчет по НДС сдал секретарь. Конечно же, непрофессионал и допустил ошибку.

Самым главным комментарием мы и подытожим: срочно ищите бухгалтера!

«Срочно ищите бухгалтера, хотя бы разово, по знакомым, чтобы глянуть вашу оборотку. У вас 10 дней на ответ по требованию, времени хватит покопаться и может найти входящий НДС не принятый, оплаченный ранее авансом. Да и НДС платится в размере 1/3 от декларации, поэтапно в течение квартала. Вы в курсе?».