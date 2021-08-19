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⚖️ Многократное заключение ГПД суд признает срочным трудовым договором. Итог — доначисление взносов, пеня и штраф

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Рубрика Трудовое право
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Компания часто заключала гражданско-правовой договор с одним и тем же человеком. ФСС переквалифицировал такие отношения в трудовые, доначислил взносы, пени и выписал штраф. Суд встал на сторону фонда.

Гражданско-правовые отношения не должны быть похожи на трудовые. То есть человек не должен подчиняться режиму работы работодателя, а оплата должна проводиться независимо от отработанных часов.

Такого мнения придерживается АС ВСО в июльском постановлении.

Суть дела: институт переподготовки многократно с 2014 по 2016 года заключал с одним и тем же педагогом договоры ГПХ. ФСС выявил скрытые трудовые отношения, а каждый гражданско-правовой договор переквалифицировал в срочный трудовой. Итог — доначисление взносов, начисление пени и штрафа.

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Компания не согласилась с такой позицией и подала в суд. Но суд встал на сторону фонда.

В отношениях между институтом и педагогом действительно прослеживаются скрытые трудовые отношения:

  • систематическое заключение договоров ГПД с одним и тем же человеком;
  • исполнитель подчинялся режиму работы института;
  • оказываемые услуги признаются трудовыми, так как без таких сотрудников в штате компания не смогла бы вести деятельность (педагог читал лекции, проводил аттестацию);
  • заказчик мог проверять ход работы в любое время (то ест не эпизодическое, по факту выполнения определенного плана);
  • оплата по договору проводилась за отработанные часы и с определенной периодичностью, как при трудовых отношениях.

Скачать постановление АС Восточно-Сибирского округа от 08.07.2021.

Новые риски при работе с самозанятыми. Как составить договор, чтобы его не посчитали трудовым — читать тут.

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