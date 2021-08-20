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💸 Более 104 млн рублей в бюджете числятся как невыясненные платежи

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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На 1 августа 104,1 млн рублей налоговых поступлений отнесен к невыясненным платежам. Налоговики напоминают о необходимости правильного заполнения платежных поручений во избежании таких ситуаций.

Всего невыясненных платежей по Московской области было выявлено около 27 млрд рублей. Более 26,6 млрд рублей налоговики смогли уточнить. А 104,1 млн продолжают числиться невыясненными.

В основном ошибки допущены в КБК и ИНН/КПП получателя.

Из-за этого у налогоплательщика возникает недоимка и начисляется пеня. В худшем варианте — приостановление операций по банковским счетам.

Налоговики Московской области напомнили, что при заполнении платежек надо проверять:

  • ИНН, КПП, наименование получателя;
  • единый казначейский счет Федерального казначейства;
  • БИК и наименование банка получателя;
  • КБК;
  • ОКТМО бюджетополучателя.

Также региональная ФНС сообщила, что с 23 августа у шести налоговых инспекций изменятся реквизиты получателя платежей.

Будьте внимательны!

Ранее на «Клерке» писали, как правильно через сайт ФНС заполнить платежку.

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