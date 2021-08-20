💸 Более 104 млн рублей в бюджете числятся как невыясненные платежи

На 1 августа 104,1 млн рублей налоговых поступлений отнесен к невыясненным платежам. Налоговики напоминают о необходимости правильного заполнения платежных поручений во избежании таких ситуаций.
Всего невыясненных платежей по Московской области было выявлено около 27 млрд рублей. Более 26,6 млрд рублей налоговики смогли уточнить. А 104,1 млн продолжают числиться невыясненными.
В основном ошибки допущены в КБК и ИНН/КПП получателя.
Из-за этого у налогоплательщика возникает недоимка и начисляется пеня. В худшем варианте — приостановление операций по банковским счетам.
Налоговики Московской области напомнили, что при заполнении платежек надо проверять:
- ИНН, КПП, наименование получателя;
- единый казначейский счет Федерального казначейства;
- БИК и наименование банка получателя;
- КБК;
- ОКТМО бюджетополучателя.
Также региональная ФНС сообщила, что с 23 августа у шести налоговых инспекций изменятся реквизиты получателя платежей.
Будьте внимательны!
Ранее на «Клерке» писали, как правильно через сайт ФНС заполнить платежку.