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Дистанционщика можно оповещать об отпуске по электронке, считает Роструд. А ведь вопрос был о другом

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Уведомление об отпуске, направленное дистанционному сотруднику по электронке, является официальным оповещением, считают в Роструде. Но вопрос был задан без конкретики. А ответ — только про дистанционных сотрудников.

Вот так ответил Роструд на вопрос с сайта Онлайнинспекция.рф.

Работодатель может установить в локальных нормативных актах способ взаимодействия с дистанционными работниками через ЭДО, в том числе по электронной почте.

В этом случае направлять уведомление или приказ об отпуске по электронке можно.

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А ответ, полученный от дистанционщика таким же способом, будет признаваться официальным подтверждением.

Но самое интересное, что в вопросе не прозвучало ни слова про дистанционную работу.

пав

Вывода два:

  • или на сайте Онлайнинспекция публикуются вопросы не в полной форме;
  • или Роструд ответил, не вникая в суть вопроса.

Как вы думаете, друзья, какой вывод правильный?

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