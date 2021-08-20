🔌 Чтобы пользоваться бесплатной ЭЦП от налоговиков, нужно будет купить КриптоПро. VIP NET не подойдет

ЭЦП от налоговиков будет работать только с КриптоПро. С криптопровайдером VIP NET она работать не будет. Придется ставить на компьютер КриптоПро, но сделать это самому, чтобы системы не конфликтовали, будет сложно.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Вопрос по ЭЦП, которые получаем в ИФНС теперь. И это вопрос тем, кто ранее использовал Випнет. Эти ЭЦП работают только с использованием КриптоПро или можно использовать Випнет? Вопрос на практический опыт, просьба не писать теоретические рассуждения, очень прошу».

В комментариях пишут, что многие, как оказалось, пользуются Випнетом, и столкнулись (или могут столкнуться) с той же проблемой.

Проблему прокомментировала Яна Барихашвили, генеральный директор ООО «ЭЛО» (аккредитованной IT компании), сертифицированного партнёра УЦ «Тензор».

«ЭП налоговой сгенерирована на КриптоПро, поэтому работать на ПК, на котором установлен только криптопровайдер VIP NET, она не будет.

Если вы планируете использовать подпись налоговой, нужно установить ещё и КриптоПро на этот ПК, однако, сделать это самостоятельно, обеспечив бесконфликтную работу двух систем, достаточно сложно. Лучше привлечь профессионалов.

Второй вариант — установить КриптоПро на другой ПК и работать с разными криптопровайдерами на разных ПК. При этом обратная работа возможна, т.е. сертификат, сгенерированный на VIP NET, можно экспортировать в КриптоПро и работать с ним».