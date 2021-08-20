Зачем налоговики требуют документы по госконтракту? Они же в открытом доступе есть

Налоговики хотят документы по госконтрактам за 2019 год и письменные пояснения по ним. Как им мягко намекнуть, что все документы лежат в открытом доступе на сайте госзакупок? Да и период такой, по которому уже все сроки по камералке вышли.

Вопрос задали в «Группе налоговых консультантов» в Facebook.

«Можно куда-нибудь послать налоговую, которая требует тексты и доки (акты) по госконтрактам? Все абсолютно лежит в открытом доступе, в том числе сканы отгрузочных.

Текст требования такой:

Для исключения нарушений норм налогового законодательства, предусмотренных ст. 249, 274 НК, выражающегося в занижении налоговой базы по налогу на прибыль в результате не включения в доходы от реализации товаров (работ, услуг) денежных средств, полученных от исполнения государственных (муниципальных) контрактов, необходимо представить письменные пояснения (подтверждающие документы) по следующим вопросам:

По факту правильности и полноты отражения доходов по государственным (муниципальным) контрактам при заполнении налоговой декларации по налогу на прибыль за 12 месяцев 2019 года. По обстоятельствам исполнения работ (поставки товаров) по следующим государственным (муниципальным) контрактам: <...>.

В пояснениях необходимо отразить: номер и дату контракта, предмет контракта (описание), номер и дату акта выполненных работ по данному контракту (дата поставки, отгрузки, другие подтверждающие документы); даты оплаты по контракту(ам), заключались ли договора субподряда. Указать наименование, ИНН субподрядчика (контрагента, поставщика).

В случае не отражения доходов от исполнения государственных контрактов необходимо представить уточненную налоговую декларацию по налогу на прибыль за 12 месяцев 2019 года».

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В комментариях посоветовали:

«В целях соблюдения положений Налогового кодекса и прав налогоплательщика предлагаем вам самим провести вашу работу и проинформировать нас об ее итогах, в противном случае вынуждены будем направить данное требование в ЦА ФНС и органы прокуратуры для правовой оценки. А можно просто „Отказать. П/п 11 п.1 ст. 21 НК“».

Также обратили внимание, что если требование по камералке — то там закрытый перечень оснований для истребования документов:

«Если это требование по КНП, то можете послать их к ст.88 НК РФ, в которой отражен закрытый перечень оснований для истребования документов при КНП. А в пояснениях можете объяснить причину расхождений и дать ссылку на сайт, где представлена вся информация».

Ситуацию также прокомментировала Екатерина Болдинова, партнер, руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting:

«На мой взгляд, здесь важны два момента.

Первый — требование относится к документации за 2019 год. Камеральная налоговая проверка по этому периоду уже должна была закончиться.

Если выездной проверки нет, и это явно запрос не по конкретной сделке, у налогоплательщика есть право задать налоговой инспекции резонный вопрос — чем обусловлено это требование.

Второй момент (если проверка все же идет) — это доступность всех запрашиваемых данных в открытых источниках. В этом случае можно вежливо направить проверяющих на соотвествующий сайт, указав полную ссылку.

Такой ответ, с одной стороны, формально не будет считаться „непредоставлением информации“ и, соответственно, наказываться штрафом по ст. 126 НК, а с другой, все же исключит трудозатраты компании на подготовку копий с горы бумаг».