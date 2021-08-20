«Модульбанк» в рекламе предлагает выводить деньги без ограничений. А как же 115-ФЗ?

В рекламе от «Модульбанка» предлагается: «Выводите сколько хотите». Якобы, проблем со 115-ФЗ не будет. Юристы не уверены, что все будет столь радужно.

Сомневается, например, основатель КА «Комплаенс решения» Иван Кузнецов.

«Ох, уж эти маркетологи :-) 115-ФЗ? Не слышали :-)».

В комментариях предположили, что возможно просто в рекламе не сказано, что потом заблокируют:

«Так они же просто не пишут, что потом заблокируют. Выводите сколько хотите:

100 тыс — 0%

100-300 — 1,5%

300-1 000 — 3%

свыше 1000 тыс — 15%».

В самой рекламе звучит так: «Переводы на счет физлица с комиссией от 0,75% без блокировок и поездок в банк».

А если по ссылке перейти — «вывод без ограничений на счет физлица от 990 р. в месяц, комиссия — 0,75%, работа без риска блокировок по 115-ФЗ».

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Как будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году»

Скепсис юристов крепнет:

«Ерунда, надо будет сдать, сдадут и не подумают. Да и комиссия в 0,75 за вывод не такая уж и маленькая местами, если сравнивать с нулем. Да и вообще, если у меня полностью легальный доход и все налоги уплачены государству в полном объеме, почему это я не могу свои собственные средства куда-то переводить без комиссий? 115-ФЗ я не боюсь, я человек честный. Поэтому вывожу средства под 0%».

Автор поста на это пишет, что «это просто реклама, и не очень корректная». И маркетологи иногда могут палку перегнуть в попытках продать услуги банка.